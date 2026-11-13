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Miljan Hofman Vidović saslušan je u Beogradu zbog sumnje da je od jednog privrednika pokušao da iznudi novac, preteći mu paljenjem lokala i napadom na porodicu. Prema navodima iz prijave, predstavljao se kao osoba povezana sa "vračarskim klanom" i zahtevao mesečna plaćanja u zamenu za zaštitu i poslovne pogodnosti. Sud mu je odredio pritvor do 30 dana, dok tužilaštvo nastavlja dokazne radnje, a osumnjičeni negira krivicu.

Detaljnije o ovoj temi za emisiju "Puls Srbije" govorila je Slađana Nedeljković, voditelj i urednik emisije "Crna Hronika".

- Ovo je posebno važno jer seMarko Kričak, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije, prvi put susreće oči u oči sa vlasnikom restorana "27" na Senjaku. Taj restoran privukao je posebnu pažnju javnosti nakon što je saopšteno da je u njemu ubijen Aleksandar Nešović, poznatiji kao Baja. Ovaj slučaj je i dalje pod velom misterije, a današnji početak postupka trebalo bi da donese nove informacije i rasvetli određene okolnosti. Kričak i ostali uhapšeni pripadnici policije, koji su bili na vodećim položajima u Upravi kriminalističke policije, osumnjičeni su da su tukli i mučili osobe privedene u okviru istrage ubistva Aleksandra Nešovića - počela je Nedeljković.

Slađana Nedeljković, voditelj i urednik emisije "Crna Hronika" Foto: Kurir Televizija

Javnost zaslužuje da sazna istinu o ubistvu Aleksandra Nešovića

Istakla je da nadležni organi moraju temeljno i zakonito da rasvetle sve okolnosti ubistva, uključujući kretanje osoba koje su boravile u restoranu, kao i da ne isključuje mogućnost novih detalja i hapšenja.

- Prvi put se, uslovno rečeno, suočavaju oštećeni koji su tada bili privedeni i Marko Kričak, za koga se sumnja da je vodio celu operaciju. Očekujem od nadležnih organa da postupak sprovedu istinito, pravovremeno i, pre svega, u skladu sa zakonom. Porodica Nešović, ali i čitava javnost u Srbiji, zaslužuju da saznaju šta se zapravo dogodilo, ko je i kada pozvan, ko je napustio restoran i zašto dugo nismo znali gde se nalazi telo Aleksandra Nešovića, koje je kasnije pronađeno u jednom zabačenom delu nedaleko od Beograda. Očekujem da u budućnosti bude još novih detalja, a možda i hapšenja. Ipak, ne bih iznosila informacije koje bi mogle da ugroze policijsku istragu - kaže ona.

Nedeljković je ocenila da se uslovi za rasvetljavanje spornih slučajeva postepeno stvaraju, ali je naglasila da se odgovornost ne može utvrđivati bez dokaza i zvaničnih rezultata istrage.

- Veoma je teško da se za samo dve nedelje stvore svi potrebni uslovi, ali se oni postepeno stvaraju. Kao što je Radiša Roskić nedavno rekao tokom gostovanja u jutarnjem programu, stvara se određeni politički vakuum. Sada ćemo videti ko će se sve naći pod lupom i zbog čega. Možda ćemo saznati i neke stvari koje nismo očekivali, ali to treba prepustiti policiji, jer mi se čini da su se nadležni organi u poslednje dve nedelje zaista probudili. Pomenula bih i slučaj Dragijevića, koji je u poslednje vreme privukao veliku pažnju javnosti. Mnogi su se pitali zašto se toliko čekalo. Čekalo se da Služba unutrašnje kontrole konačno odgovori na zahteve tužilaštva u Nišu. Svi smo mogli da pretpostavljamo šta se dogodilo, ali ne možemo da iznosimo tvrdnje dok se nešto ne dokaže. To ne bi bilo profesionalno - nadovezala se Nedeljković.

Foto: Zorana Jevtić

Kako je voditeljka pomenula, slučaj braće Hofman već godinama privlači pažnju javnosti zbog niza incidenata, pretnji i krivičnih dela koja im se stavljaju na teret. Iako su se i ranije nalazili u centru policijskih akcija i sudskih postupaka, novo hapšenje Miljana Hofmana Vidovića ponovo je otvorilo pitanje odgovornosti i efikasnosti institucija u sprečavanju reketiranja i nasilja.

- Znate kako, pravda je spora, ali dostižna. Već četiri godine, ako se ne varam, govorimo o braći Hofman - od 2023, preko 2024. i 2025, pa sve do 2026. godine. Svaki put se ponavlja sličan scenario. Javnost je za njih prvi put čula 2023. godine, kada su uhapšeni u poznatom ugostiteljskom objektu u tržnom centru "Galerija", uz angažovanje velikog broja policajaca. Tada su objavljivali snimke na kojima se čuje kako govore da reketiraju pola Beograda i od određenih ljudi zahtevaju novac, uz maltretiranje, fizičko nasilje i pretnje. Godine 2024. pojavio se snimak incidenta u kojem je učestvovao Miljan Hofman. On je tada osuđen na devet meseci kućnog zatvora zbog zlostavljanja i maltretiranja konobara jednog lokala u Irigu. Od njega je zahtevao da promeni određene stvari, a zatim ga je, kako je utvrđeno u postupku, zlostavljao - rekla je Nedeljković.

Foto: Zorana Jevtić

- Nakon toga, 2025. godine, on i grupa od oko 25 ljudi dolaze u novobeogradsko naselje Vest, gde lupaju na vrata stana Dejana Vuksanovića, ukoliko se ne varam. Tada je identifikovano 15 osoba. Nosili su crne kapuljače, a Miljanu Hofmanu je stavljeno na teret krivično delo ugrožavanja sigurnosti. I evo nas u 2026. godini - on je i dalje na slobodi. Dolazi u lokal jednog beogradskog privrednika u tržnom centru "Galerija" i preti da će njegovoj porodici prosuti kiselinu, baciti bombe i izazvati požar u lokalu ukoliko mu ne isplati određenu sumu novca. Reč je o sumnji na pokušaj iznude. Uhapšen je, čini mi se, 24 sata kasnije, odnosno 7. novembra, kada ga je policija pronašla u jednom lokalu na Bulevaru kralja Aleksandra, dok je doručkovao - za Kurir televiziju, ispričala je Nedeljković.

02:13 OD "REKETIRAMO POLA BEOGRADA" DO PRETNJI KISELINOM I BOMBAMA: Evo šta se sve stavlja na teret Miljanu Hofmanu: "Vidimo jednu grešku u sistemu" Izvor: Kurir televizija

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