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Andrija Drašković, kontroverzni biznismen, koji se već godinama ne pojavljuje u javnosti danas je nešto pre 15 sati stigao u Specijalni sud u Beogradu. Sa kačketom na glavi, on je sam i gotovo neopaženo ušao u zgradu u Ustaničkoj ulici.

Prema nezvaničnim informacijama, razlog njegovog dolaska je sudski postupak koji vodi sud u Belgiji protiv Draškovića, zbog ubistva Envera Hadrija, predsednika Komiteta za odbranu ljudskih prava na Kosovu, 1990. godine u Sen Žilu.

Prema pisanju belgijskih medija, za ubistvo Hadrija Drašković je bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora, ali je ta presuda po žalbama njegovih advokata ukinuta, i suđenje je krenulo iznova.

1/6 Vidi galeriju Drašković je danas na kratko bio u Specijalnom sudu Foto: Marko Karović

- Kasacioni sud je ukino presudu kojom je Andrija Drašković bio osuđen i suđenje je krenulo iz početka. Na današnjem suđenju počelo je čitanje optužnice. Ono što je važno jeste da je belgijsiki sud odlučio da mog klijenta sasluša putem video-konferencijske veze i ovo je prvi put da će imati priliku da iznese odbranu - otkrio je za Kurir Draškovićev branilac, advokat Veljko Delibašić.

Kako je dodao, Andrija Drašković će tokom postupka, kao i tokom prethodnih godina, apsolutno da negira bilo kakvu vezu sa krivičnim delom.

- Mi smo vrlo optimistični, uveren sam da će sud, nakon razmatranja svih dokaza da donese oslobađajuću presudu u odnosu na mog klijenta - rekao je Delibašić za Kurir.

Video link, preko kog Drašković učestvuje u postupku, uspostavljen je između Specijalnog suda u Beogradu i suda u Belgiji koji vodi postupak.

Advokat Veljko Delibašić Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, kada je pre nekoliko godina stigla vest iz Belgije da je Drašković osuđen na doživotnu kaznu zatvora, on je kratko za Kurir rekao da nikakve veze nema sa tim događajem i da mu nije jasno zbog čega se njegovo ime pominje u kontekstu tog događaja.

Andrija Drašković,podsetimo, javnosti je poznat još od devedesetih godina, kada je važio za "najvećeg plejboja podzemlja". Svetski mediji u to vreme brujali su o njegovoj navodnoj ljubavnoj vezi s Mimi Papandreu, suprugom nekadašnjem premijera Grčke. Ove napise, međutim, on je kasnije demantovao a ubrzo je uplovio u vezu s Elenom Karaman, ćerkom kreatorke Verice Rakočević.

U vreme njegove veze sa Elenom, 11. septembra 2000. u restoranu "Knez" u Beogradu, Andrija Drašković je ubio Zvonka Plećića, zbog čega je bio osuđen na devet godina zatvora. Kazna mu je smanjena po Zakonu o pomilovanju za četvrtinu, i na slobodu je izašao u oktobru 2013.

Elena Karaman Foto: Aleksandar Jovanović, Nebojša Mandić

Kobnog dana, kada se ubistvo u centru Beograda dogodilo, Drašković je u društvu nevenčane supruge Elene i kuma Aleksandra Golubovića došao u restoran. Navodno, posle kraće rasprave, pucao je u Plećića, a tokom suđenja je tvrdio da je to učinio u samoodbrani, što sud na kraju nije prihvatio.

Drašković je iz braka sa Elenom dobio sina, ali njihova veza navodno nije preživela njegov odlazak u zatvor na odsluženje kazne. Navodno, još tokom boravka iza rešetaka, otpočeo je vezu s manekenkom Tamarom Nikšić.