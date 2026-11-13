Sivi "punto" udario je u izlog apoteke tržnog centra u Kikindi, a srećom niko nije povređen. U to vreme u tržnom centru, koji će u subotu proslaviti drugi rođendan, bilo je dosta ljudi. Polomljeno je staklo na izlogu, a prema svedočenju očevidaca, sve se dogodilo nešto pre 11.30 sati: