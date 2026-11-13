nesreća
VOZAČ KOLIMA ULETEO U APOTEKU: Drama u centru Kikinde, staklo na izlogu skroz polupano! (foto)
- Automobil marke 'fijat' uleteo je danas u izlog apoteke u Kikindi i potpuno polomio staklo.
- U incidentu niko nije povređen, a policija je izašla na uviđaj i utvrdiće kako je do nesreće došlo.
Slušaj vest
Sivi "punto" udario je u izlog apoteke tržnog centra u Kikindi, a srećom niko nije povređen. U to vreme u tržnom centru, koji će u subotu proslaviti drugi rođendan, bilo je dosta ljudi. Polomljeno je staklo na izlogu, a prema svedočenju očevidaca, sve se dogodilo nešto pre 11.30 sati:
Foto: Kurir/S. U.
- Žena i troje maloletne dece izašli su iz prodavnice sportske garderobe i uputili se ka automobilu. Deca su ušla u vozilo, a dok je majka ostavljala stvari u gepek, automobil je iznenada krenuo i udario u izlog- ispričali su nam očevici.
Foto: Kurir/S. U.
Policija je obavila uviđaj. Potom je jedna kikindska staklorezačka firma zamenila oštećeno staklo.
2 · Reaguj
Komentariši