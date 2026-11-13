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Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Dalibora Petrovića (24) na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva penzionera Stanimira Brajkovića, s kojim je delio ćeliju zatvora u Padinskoj skeli 2024. Istom odlukom, ovaj sud je povećao na po 20 godina zatavora kazne Srećku Stefanoviću (22) i Saši Stankoviću (22).

Podsetimo, prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu, na koju se žalilo tužilaštvo, kao i punomoćnik porodice ubijenog, Petrović i Stanković bili su osuđeni na po 18 godina zatvora, a Stevanović na godinu dana više.

- Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je presudu kojom je preinačio prvostepenu presudu, u delu odluke o kazni, i zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo Dalibora Petrovića osudio na kaznu doživotnog zatvora, a okrivljene Sašu Stankovića i Srećka Stefanovića na kazne zatvora u trajanju od po 20 godina - saopšteno je iz Apelacionog suda u Beogradu.

Stanimir Brajković Foto: Privatna Arhiva

Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o kazni, pravilno je prvostepeni sud na strani okrivljenih imao u vidu njegove lične prilike, odnosno činjenicu da su okrivljeni Srećko Stefanović i Saša Stanković u vreme izvršenja krivičnog dela imali po 20 godina, a okrivljeni Dalibor Petrović 22 godine, dok je od otežavajućih okolnosti na strani okrivljenih cenio njihov raniji život odnosno činjenicu da su okrivljeni Stefanović i Petrović krivično i prekršajno osuđivani, a okrivljeni Stanković samo prekršajno, kao i okolnosti pod kojima je delo učinjeno prema osobi koja je imala 74 godine.

- Međutim, po oceni Apelacionog suda prvostepeni sud je prilikom donošenja odluke o kazni propustio da da adekvatan značaj otežavajućih okolnosti na strani okrivljenih, pre svega okolnostima da je delo činjeno u dužem vremenskom trajanju prema licu koje je imalo 74 godine, a nije uzeo u obzir da su radnje izvršenja krivičnog dela preduzete u kazneno popravnoj ustanovi u kojoj se sprovodio postupak resocijalizacije, činjenicu da je oštećeni bio u zatvorenoj prostoriji sa okrivljenima i da istu nije mogao samovoljno da napusti - navodi se u ovoj odluci.

Dalibor Petrović osuđen na doživotnu kaznu Foto: Privatna Arhiva

U odnosu na okrivljenog Dalibora Petrovića Apelacioni sud je, pored navedenog, posebno imao u vidu ulogu ovog okrivljenog u krivičnom delu, brojnost povreda koje je zajedno sa drugim okrivljenima naneo Stanimiru Brajkoviću, pretnje koje je uputio oštećenom, brutalnost, kao i činjenicu da je bio najagresivniji i najbezobzirniji prilkom nanošenja povrede, da je delo učinio iz obesti bez ikakvog povoda žrtve, da je ispoljio ravnodušnost, da je nastavio sa radnjama i nakon što je oštećeni vraćen od lekara, da je bio inicijator zločina.

Podsetimo, okrivljeni su oglašeni krivim zbog toga što su od polovine januara do 4. februara 2024. godine, u KPZ Padinska Skela, ubili penzionera koji je delio ćeliju sa njima, pošto je služio kaznu zbog neplaćenog prekršaja.

Kako je utvrđeno, svakodnevno su ga fizički zlostavljali, tako što su najpre, trošili novac nesrećnog čoveka u zatvorskoj kantini za kupovinu hrane, kafe i cigareta za sopstvene potrebe, a nakon što je potrošen novac svakodnevno su ga šamarali i udarali pesnicama i šutirali nogama i kolenima u glavu i telo.