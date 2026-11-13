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Po poternici podgoričkog Interpola, u Skadru je uhapšenje član zetskog ogranka škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela i bivši policajac Aleksandar Sekulić.

To je saopšteno danas iz Uprave policije Crne Gore (UP).

"A.S., bivši policijski službenik, u Crnoj Gori se potražuje radi obezbeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, zbog krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", navodi se u saopštenju.

Kako dodaju iz UP, prema navodima optužnice, Sekulić je, kako se sumnja, kao pripadnik organizovane kriminalne grupe Igora Krstovića, u kojoj je, koristeći svoj tadašnji status policijskog službenika u Upravi policije, imao zadatak da prikuplja i odaje poverljive informacije o policijskim aktivnostima i predmetima koji se odnose na članove ove i drugih kriminalnih organizacija, kao i da učestvuje u krijumčarenju narkotika.