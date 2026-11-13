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Telo žene pronađeno je u popodnevnim časovima u šumarku nekadašnje kasarne u Kikindi, nedaleko od Muzeja "Terra".

Policija je obavila uviđaj, a prema prvim informacijama, nema indicija da je reč o nasilnoj smrti. Tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije u Zavodu za sudsku medicinu u Novom Sadu. Telo su uočili posetioci muzeja, dva para iz Beograda, koji su o tome obavestili zaposlene.

-Došli su da pogledaju muzejsku postavku, a onda su nas uznemireni pitali da li se nedaleko odavde nalazi neka skulptura u obliku čoveka. Kada smo otišli do tog mesta, ugledali smo zgrčeno telo u klečećem položaju, sa pognutom glavom. Nedaleko od tela nalazila se tašna sa ličnim dokumentima. Pozvali smo policiju, a ubrzo su stigli patrola i sanitetsko vozilo. Dežurni lekar konstatovao je smrt, nakon čega je obavljen uviđaj - ispričali su zaposleni u Muzeju "Terra".

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