Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, nakon višemesečnog rada, u sinhronizovanoj akciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, Bezbednosno-informativnoj agenciji, Žandarmerijom i UKP- Odeljenjem za posebne akcije, obavili su pretrese na više lokacija u Novom Pazaru, Kraljevu i Kragujevcu i uhapsili šest lica koja su pripadnici organizovane kriminalne grupe, za koje se sumnja da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela u sticaju sa produženim krivičnim delom prevara.

Ovih šest lica se sumnjiče da su zajedno, sa još dva lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, u periodu od maja do septembra 2026. godine, u Novom Pazaru, Kraljevu i Kragujevcu pozivali članove porodica uhapšenih lica poreklom sa AP Kosova i Metohije, zbog navodno izvršenih ratnih zločina i obećavala im omogućavanje boljeg statusa i uslova u pritvoru, kao i puštanje na slobodu uz novčanu nadoknadu od više hiljada evra.

Na ovaj način su od do sada utvrđenih šest oštećenih porodica uspeli da pribave protivpravnu imovinsku korist od oko 28.000 evra.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, krivičnu prijavu biti privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.