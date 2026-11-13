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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa policijskim službenicima Odeljenja za opservacije i Uprave granične policije, Odseka za prekogranični kriminal, zaplenili su oko 12 kilograma praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain.

Foto: MUP Srbije

Vozač koji je upravljao vozilom, u kojem se kako se sumnja nalazila praškasta materija nalik na opojnu drogu kokain, nije zaustavilo vozilo kad je policija pokušala da ga zaustavi, već je izbacio dva ranca u kojima se nalazilo oko 12 kilograma ove materije nalik na kokain, a potom pobegao iz vozila, koje je pronađeno na teritoriji Bačke Palanke.

Foto: MUP Srbije