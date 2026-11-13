FILMSKA JURNJAVA PO BAČKOJ PALANCI! Bežao od policije, izbacio 2 ranca sa 12 KILOGRAMA KOKAINA i pobegao - automobil pronađen, POTERA ZA DILEROM U TOKU (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa policijskim službenicima Odeljenja za opservacije i Uprave granične policije, Odseka za prekogranični kriminal, zaplenili su oko 12 kilograma praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain.
Vozač koji je upravljao vozilom, u kojem se kako se sumnja nalazila praškasta materija nalik na opojnu drogu kokain, nije zaustavilo vozilo kad je policija pokušala da ga zaustavi, već je izbacio dva ranca u kojima se nalazilo oko 12 kilograma ove materije nalik na kokain, a potom pobegao iz vozila, koje je pronađeno na teritoriji Bačke Palanke.
Policija je identifikovala lice za koje se sumnja da je prevozilo drogu i za njim je raspisana potraga.