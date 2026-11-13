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Nakon upravo završenih saslušanja osumnjičenih Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu podnelo je nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora u odnosu na Miroslava Ilića, v.d. direktora JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“, Ivane Stamenković, načelnice Gradske uprave Smederevo, i Jasmine Vojinović, gradonačelnice Grada Smedereva, a zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će uništiti ili sakriti dokaze, osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Osumnjičenom Miroslavu Iliću se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine u sticaju sa krivičnim delom protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, koja je izvršio na taj način što je (kao zakonski zastupnik JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“), suprotno odredbama Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti životne sredine, kao i Uredbe o odlaganju otpada na deponiji, na prostoru Jelen Do u selu Radinac bez potrebnih dozvola organizovao odlaganje komunalnog otpada na od ranije postojeće smetlište koje ne ispunjava propisane uslove, na koji način je od strane JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“ praktično stvorena divlja deponija.

Osnovano se sumnja da je Ivana Stamenković, kao načelnik Gradske uprave Smederevo, izvršila krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine na taj način što, suprotno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Grada Smedereva, nije obezbedila obavljanje komunalne delatnosti i zaštite životne sredine, te je nepreduzimanjem mera za donošenje Lokalnog plana upravljanja otpadom kao i Plana detaljne regulacije za izgradnju sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada, i nevršenjem nadzora nad JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“, čiji je osnivač Grad Smederevo, na više katastarskih parcela u vlasništvu grada na navedenoj lokaciji stvorena divlja deponija, čime je ugrožena životna sredina u većoj meri i na širem prostoru.

Jasmina Vojinović Foto: Beta Dragan Mujan

Osumnjičenoj Jasmini Vojinović se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, koje je izvršila na taj način što, kao gradonačelnica Grada Smedereva, suprotno odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Grada Smedereva, nije obezbedila obavljanje i razvoj komunalne delatnosti svojim nečinjenjem (nedavanjem predloga za način rešavanja problema odlaganja komunalnog otpada, neizdvajanjem sredstava kao naredbodavac za izvršenje budžeta, nepreduzimanjem mera za donošenje Lokalnog plana upravljanja otpadom, kao i nevršenjem nadzora nad JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“, čiji je osnivač Grad Smederevo), a što je za posledicu imalo stvaranje divlje deponije na opisanoj lokaciji i ugrožavanje životne sredine u većoj meri i na širem prostoru.

Tužilaštvo obaveštava javnost da je prve informacije o tome da JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“ stvara divlju deponiju dobilo iz izveštaja PU Smederevu dostavljenog dana 28.10.2026. godine, na osnovu prijave građana. Odmah po prijemu navedenog izeštaja, dana 28.10.2026. godine tužilaštvo je policiji uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, a nakon toga su glavni javni tužilac i postupajući tužilac dana 02.11.2026. godine izašli na lice mesta gde su pripadnicima PU Smederevo – Grupi za ekološki kriminalitet naložili vršenje uviđaja. Samom uviđaju su prisustvovali i svi nadležni inspekcijski organi koji su do dana lišenja slobode osumnjičenih dostavili svoje zapisnike i izveštaje.