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Još sedam policijskih službenika iz Policijske uprave Bor, uhapšeno je danas zbog povezanosti sa smrću Dalibora Dragijevića, koji je preminuo nakon batina koje su mu naneli policajci koji su ga ispitivali u vezi sa nestankom male Danke Ilić (2).

Akciju hapšenja policajaca iz Policijske uprave (PU) Bor izveli su danas pripadnici Sektora unutrašnje kontrole MUP Srbije, po nalogu Višeg javnog tužlaštva u Nišu. Slobode je lišeno ukupno 7 službenika MUP Srbije, među njima pripadnik Službe za suzbijanje kriminala, šef Odseka za upravne poslove, vođa grupe za suzbijanje droge.

Uhapšeni su policajci M. M., S.F., D.B., N.Ž., D.P., D.J. i M. R. Među njima je i Darko Bogdanović, inspektor koji je bio umešan i u istragu u vezi nestanka male Danke Ilić, ali i koga je više stanovnika Bora i ranije optuživalo za policijsku brutalnost.

Ranije ovog meseca uhapšeno je 8 sadašnjih i bivših pripadnika Uprave kriminalsističke policije (UKP) iz Beograda, koji su došli u aprilu 2024. godine da pomognu borskim kolegama u istrazi oko nestanka a kasnije i navodnog ubistva devojčice Danke Ilić (2).

U okviru istrage uhapšen je Dalibor Drabijević, brat prvookrivljenog Dejana Dragijevića, koji je zajedno sa Srđanom Jankoviem optužen za ubistvo Danke Ilić. Dalibor je bio osumnjičen za pomaganje izvršiocu krivičnog dela, jer je navodno sa bratom premestio telo devojčice sa divlje deponije na nepoznatu lokaciju. Dalibor Drabijević je privden i određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 časova koje nije preživeo.

Već 7. aprila, dan posle hapšenja, iz MUP je saopšteno da je Dalibor Dragijević preminuo i to usled kardiovaskularnih problema. Autopsijom je utvrđeno da je Dalibor Drabijević preminuo usld brojnih povreda koje je zadobio tokom ispitivanja dok su ga policajci tukli.

Okrivljeni Dejan Dragijević i Srđan Janković, radnici JKP "Vodovod" iz Bora, prvo su priznali da su kolima udarili malu Danku Ilić, potom je stavili u vozilo a kada je dete počelo da plače navodno udavili, povukli su svoja prvobitna priznanja uz tvrdnju da su iznuđena batinama.

Iako je okrivljeni Dragijević vodio policajce na desetak mesta gde je navodo odloženo telo Danke Ilić, devojčica nije pronađena, niti je pronađena njena odeća.

Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine iz porodičnog imanja u Banjskom polju kraj Bora, gde je bila sa majkom Ivanom Ilić i nešto starijim bratom. Istog dana je prijavljen nestanak deteta i aktiviran je sistem "Pronađi me", ali mala devojčica nije pronađena ni živa ni mrtva. Za ovo ubistvo optuženi su Dejan Dragijević i Srđan Janković kojima je nedavno pred Višim sudom u Zaječaru počelo suđenje.