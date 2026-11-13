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Više javno tužilaštvo u Pančevu postupa povodom prijave da je 30. oktobra, oko 23.50 časova, u Ulici prote Mateje Nenadovića u Pančevu, došlo do tuče između više lica.

U saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu, tužilaštvo je preduzelo predistražne radnje na osnovu kojih je identifikovalo šest maloletnika, svi iz Pančeva, rođenih 2009, 2010. i 2011. godine, za koje postoje osnovi sumnje da su učestvovali u navedenom događaju, u kojem je jedan maloletnik, rođen 2010. godine, zadobio teške telesne povrede.

Policijskoj upravi u Pančevu je naloženo da podnese krivičnu prijavu protiv šestorice maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči.

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