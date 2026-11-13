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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droga, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, sproveli su paralelnu istragu sa partnerskim jedinicama MUP Republike Slovenije i njihovim Specijalnim državnim tužilaštvom, i u okviru toga, u Srbiji su uhapsili članove organizovane kriminale grupe S.Đ. (54), S.K. (53) i A.K. (23), dok se za dve osobe traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Istovremeno, u Sloveniji su uhapšeni takođe članovi ove organizovane kriminale grupe srpski državljanin A.J. (34), slovenački državljanin S.Z. (39), i M.J. (44) državljanin Bosne i Hercegovine.

Članovi ove organizovane kriminale grupe se sumnjiče da su u Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji otvarali kompanije za međunarodni drumski prevoz, na koje su registrovali kamione kojima je vršeno krijumčarenje droge.

U svakom kamionu bili su izrađeni bunkeri za skrivanje droge u kabinama, dok se u tovarnom delu transportovali tovare.

Naime, u drugoj polovini 2025. godine na teritoriji Francuske, u saradnji sa carinom Francuske uhapšena su dva vozača, državljanina Srbije, V.P. (40) i Lj.J. (58) koja su za ovu organizovanu kriminalnu grupu vršili krijumčarenje droge kamionima sa teritorije Kraljevine Španije, i u dve odvojene akcije zaplenili su 471 kilogram hašiša i 15 kilograma marihuane.

Takođe, u maju 2026. godine na teritoriji Slovenije, partnerska jedinica MUP Slovenije, uhapsila je jednog državljanina Srbije D.S. (53) i državljanina Slovenije R.A. (37), prilikom primopredaje 60 kilograma kokaina i 46.000 evra.

U cilju prikupljanja dokaza o izvršenju krivičnih dela od strane ove OKG uspostavljena je saradnja sa policijskim službenicima Mađarske, Francuske, Hrvatske i Austrije, a razmena informacija se osim posredstvom oficira za vezu vršila kanalima EUROPOL-a i EURODžAST-a.

Osumnjičeni uhapšeni na teritoriji Srbije su, uz krivičnu prijavu, privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.