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Muškarac star 65 godina poginuo je sinoć u opštini Novi Beograd kada je na njega naleteo automobil dok je prelazio ulicu van pešačkog prelaza, a na licu mesta zatekli su se lekari koji su pokušali da mu pomognu.

Kako saznajemo, do teške nesreće došlo je u Ulici Jurija Gagarina kada je pešak pretrčavao ulicu. Na licu mesta našli su se brojni očevici, a među njima su bili i doktor i medicinski tehničar koji su odmah započeli reanimaciju, sve do dolaska Hitne pomoći.

Lekari Hitne pomoći nastavili su reanimaciju povređenog muškarca, ali je on preminuo uprkos njihovim nadljudskim naporima da ga spasu.

- Bilo je strašno. Svi smo stali kako bi videli da li možemo nekako da pomognemo, ali sreća da su se tu našli i lekari. Vozač koji je pokosio čoveka je bio u kolima sa prijateljima i bio je van sebe. Čuo sam ga da kaže: "Kako ću ja sad živeti s tim". Međutim, čoveku nije bilo spasa. Strašna nesreća. Ova ulica je uvek bila opasna za pretrčavanje - rekao je za Kurir jedan svedok nesreće.

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