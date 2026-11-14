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Muškarac star 65 godina poginuo je sinoć u opštini Novi Beograd kada je na njega naleteo automobil dok je prelazio ulicu van pešačkog prelaza, a na licu mesta zatekli su se lekari koji su pokušali da mu pomognu.

Kako saznajemo, do teške nesreće došlo je u Ulici Jurija Gagarina kada je pešak pretrčavao ulicu. Na licu mesta našli su se brojni očevici, a među njima su bili i doktor i medicinski tehničar koji su odmah započeli reanimaciju, sve do dolaska Hitne pomoći.

Lekari Hitne pomoći nastavili su reanimaciju povređenog muškarca, ali je on preminuo uprkos njihovim nadljudskim naporima da ga spasu.