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Ivan Rus Asodi (28) navijač Crvene zvezde, poznatiji po nadimku Rus, ubijen je pre tri godine kada je izrešetan u beogradskom naselju Žarkovo, a njegov ubica ni danas nije uhapšen. 

Nepoznati napadač je, podsetimo, u sačekuši 4. novembra 2023. godine teško ranio Asodija sa šest hitaca, a potom pobegao. On je od zadobijenih povreda preminuo 14. novembra, 10 dana nakon ranjavanja, u Urgentnom centru u Beogradu.

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Ivan Rus Asodi Foto: Printscreen

- Asodi je, vrlo precizno pogođen sa šest hitaca u stomak. Onaj ko je pucao, pucao je da ubije. Međutim, ranjeni je preživeo kišu metaka i u teškom stanju je prebačen u bolnicu, gde su se lekari 10 dana borili za njegov život, ali nije izdržao - rekao je tada naš izvor.

Tri godine kasnije Asodijev ubica nije identifikovan, a nije ni rasvetljen motiv ovog zločina.

U beogradskim medijima danas su objavljene čitulje koje su prijatelji i rođaci uputili Asodiju.

ivan rus asodi
Foto: Novosti čitulje Printscreen

- "Brate naš... Voljeni nikada ne umiru! Tvoj smeh zauvek će odjekivati našim krajem"; "Sećanje na našeg oficira sa ružom ne bledi! Neizmerno nedostaješ!"; "Nema dana, a da ne mislim na tebe... Voljeni ne umiru, nikada nećeš biti zaboravljen"; "Ruse, brate naš, čuvaj i pazi na nas" - piše u čituljama.

Ubijeni Ivan je inače od ranije bio dobro poznat policiji, s obzirom na to da je zajedno sa Markom Petkovićem hapšen za ubistvo u porti ctkve u Vraniću 2015. godine. Asodi je javnosti postao poznat posle ovog slučaja, kada je ubijen Saša Joksić (39). Joksić je ubijen tokom letnjeg vašara u Vraniću, u trenutku kada je dvojicu pijanih mladića opomenuo da ne uriniraju u dvorištu crkve.

ivan rus asodi
Foto: Novosti čitulje Printscreen

- Marko Petković i Ivan Asodi nasrnuli su na nesrećnog Joksića, a tokom rvanja jedan od njih je izvukao nož i direktno u srce ubo žrtvu, koji je od zadobijenih povreda preminuo - podseća izvor i dodaje da se ovom dvojcu sudilo za ubistvo, ali se na kraju od gonjenja preminulog Ivana Asodija odustalo.

Kada je Asodi ubijen, jednu od čitulja potpisao je upravo Petković s kojim je hapšen za ubistvo iz 2015. godine.

- Poslednji pozdrav moj najvećem bratu Rusu, bio si oličenje hrabrosti, ispunjenosti i odanosti i nema te smrti koja može to da ti oduzme. Ruse, istinska legendo, prijatelju moj, s ponosom ću te pominjati, a ovo nikada neću zaboraviti. Počivaj u miru i neka ti je večna slava - poručio je tada Petković u čitulji.

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Ivan Rus Asodi Foto: Privatna Arhiva

 Podsetimo, Apelacioni sud u Beogradu je 2. aprila 2021. godine pravosnažno osudio Marka Petkovića na 17 godina zatvora zbog ubistva Saše Joksića. 

Da je Ivan Asodi bio u navijačkim vodama i član grupe "Brigadiri", jedne od vodećih ekipa među navijačima Crvene zvezde, moglo se zaključiti i na jednoj utakmici Crvene zvezde gde su navijači nakon njegove smrti razvukli veliki transparent na kome je pisalo njegovo ime.

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