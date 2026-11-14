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DILERI DOŠLI NA GRANICU SA 34.000 TABLETA U REZERVNIM TOČKOVIMA: Velika zaplena na prelazu Šid - uhapšeni bili u šlep kamionu! (foto)
- Na graničnom prelazu Šid uhapšeni su E. M. (42) i R. A. (32) zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga.
- U šlep kamionu, u rezervnim točkovima, policija je pronašla i oduzela 34.150 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici uhapsili su E. M. (42) i R. A. (32), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom kontrole teretnog vozila za šlepanje u kojem su se nalazili osumnjičeni, na Graničnom prelazu Šid, na izlazu iz Srbije, u rezervnim točkovima policija je pronašla i oduzela 34.150 komada tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.
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