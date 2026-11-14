Atmosferu na poslu mogu da pogoršaju spletke koje širi neko od vaših kolega. Neko pokušava da vam naruši ugled. Nedoslednost u vašim izjavama može pro... Vidi više

Nije preporučljivo da danas vučete rizične poslovne poteze, niti da ulazite u rizične investicije. Postoji mogućnost da previdite nešto. Uživate u lep... Vidi više

Konjunkcija Merkura i Neptuna može vam doneti pad koncentracije. Odluke donosite na timskom nivou. Pred vama je buran ljubavni period, koji će obeleži... Vidi više

Ovaj dan obeležiće proširenje kruga saradnika. Obratite pažnju na sve detalje prilikom ugovaranja posla da ne bi došlo do gubitka. Uspešno ćete prevaz... Vidi više

Vaše rasuđivanje u ovom periodu može se rasplinuti na preveliki broj pravaca poslovanja. Oprez s rizičnim investicijama. Ovaj period obeležiće ljubavn... Vidi više

Planetarni aspekti mogu privremeno da vam zamagle rasuđivanje. Krupne odluke ostavite za kasnije. Mogući su nesporazumi između vas i partnera. Kao da ... Vidi više

Ovaj dan mogu obeležiti nesporazumi na poslu, posebno ukoliko radite s klijentima. Oprez u komunikaciji. Brojne prilike za avanturu i lepa atmosfera u... Vidi više

Pritisak zbog krajnjih rokova može vam doneti nervozu. Trudite se da ispunite očekivanja nadređenih. Vaš odnos s partnerom ima tendenciju međusobnog u... Vidi više

Ključ uspeha sastoji se u tome da poštujete prioritete i ne rasplinete se u poslu. Atmosfera nerazumevanja i nesuglasica između vas i partnera. Imate ... Vidi više

Danas su mogući nesporazumi na poslu. Potrudite se da preciznije izložite svoje stavove o bitnim pitanjima. Posvetite više vremena partneru, jer bi, a... Vidi više

Planetarni aspekt na polju novca može vam doneti pogrešnu procenu u pogledu nekih investicija. Nesporazumi s partnerom i u okviru porodice mogu obelež... Vidi više