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Više javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je kao odgovor na napade u delu javnosti zbog svog postupanja u pojedinim predmetima, ovo tužilaštvo najveće i najefikasnije javno tužilaštvo u državi, sa 75 postupajućih javnih tužilaca sa najvećim brojem predmeta u radu i to za najteža krivična dela opšteg kriminala, koruptivna krivična dela, maloletničkog kriminala, visokotehnološkog kriminala, a bavi se i koordinacijom rodno zasnovanog nasilja i međunarodnom saradnjom u konkretnim predmetima.

Samo u toku 2025. godine u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu formirano je, kako se navodi, ukupno 19.151 predmet od kog broja je rešeno više od ¾ predmeta, odnosno ostalo je nerešeno 4.333 predmeta na kraju godine.

Od početka 2026. godine do 9. novembra u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu formirano je ukupno 16.202 predmeta od kojih je u ovom trenutku rešena polovina predmeta.

- Ovi brojevi pokazuju da VJT u Beogradu ima svake godine u radu broj predmeta približno isto koliko ih ukupno imaju sva druga javna tužilaštva u Srbiji. Ukazujemo da je zbog nepostupanja Visokog saveta tužilaštva u odnosu na konkurse za izbor i zahteve za upućivanje javnih tužilaca, u periodu od februara 2024. godine do maja postupalo sa 58 javnih tužilaca, a krajem maja sa svega 51, što je polovina od propisanog broja javnih tužilaca - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu i dodaje da su i "pored ovakvih opstrukcija, javni tužioci su iskazali maksimalnu posvećenost i efikasnost u radu".

Foto: Printscreen

VJT u Beogradu je i, navodi se, najtransparentnije javno tužilaštvo u Republici Srbiji koje redovno obaveštava javnost o svojim aktivnostima sa više od 1.000 godišnje objavljenih saopštenja za javnost i odgovora na pitanja medija, u meri u kojoj je to moguće, imajući u vidu tajnost predistražnih postupaka i istraga.

Početkom svake godine na Internet stranici VJT u Beogradu, podsećaju iz tužilaštva, objavljuje se Godišnji izveštaj namenjen medijima, sa preciznim podacima o broju pokrenutih istraga, podignutih optužnica, zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela i drugi podaci.

Od početka mandata glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića 1. januara 2022. godine pokrenute su istrage i podignute optužnice u nekim od najkompleksinih predmeta iz oblasti korupcije.

- Za primer navodimo predmete koji su u medijima poznati kao "EPS - Bauwesen", gradski sekretar za legalizaciju Nemanja S, bivši direktor EPS Milorad G, Aleksandar P, tročlana komisija za kontrolu radova - nadstrešnica, šef kabineta gradonačelnika grada Beograda i mnogi drugi u javnosti manje zastupljeni predmeti protiv nosilaca javnih funkcija, policijskih službenika, vojnih lica ili odgovornih lica koja se dovode u vezu sa prethodnom vlašću - navodi se.

Postupanje u ovim predmetima VJT u Beogradu se nikako ne može opredeliti kao "lojalističko", tvrde iz tužilaštva, već isključivo u skladu sa zakonskim propisima i prikupljenim dokazima.

- U pomenutim predmetima, paralelno sa pokretanjem krivičnog postupka, pokretane su i finansijske istrage protiv okrivljenih, koje su rezultirale privremenim oduzimanjem više miliona evra, desetina miliona dinara, više od 700 nekretnina, među kojima su stambeno-poslovne zgrade, stanovi, zemljišta, gradsko-građevinsko zemljište, šume i poslovni prostori, kao i više desetina vozila, mahom luksuznih automobila, zlatnih poluga i drugih dragocenosti. Takođe, podsećamo na veliko profesionalno angažovanje glavnog javnog tužioca u predmetu "Ribnikar" gde je zajedno sa dvojicom postupajućih tužilaca pred sudom zastupao optužnicu, koja je rezultirala maksimalnim kaznama za Miljanu i Vladimira Kecmanović, roditelje 13-godišnjeg deteta koje je 3. maja 2023. godine lišilo života devetoro dece i školskog čuvara u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", a teško ranilo još petoro dece i nastavnicu istorije - podsećaju.

Kako se navodi, ne sme se zaboraviti ni samostalno, profesionalno i efikasno postupanje ovog tužilaštva u slučaju izvršenja krivičnog dela teškog ubistva na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27", koje je dovelo do podizanja optužnice protiv šestorice okrivljenih, koja je zasnovana na dokazima, a ne na insinuacijama ili bilo čijim željama, a koja optužnica je potvrđena odlukom Višeg suda u Beogradu.

- Po razotrkivanju pokušaja opstrukcije istrage u ovom predmetu i to od strane visokih policijskih službenika, VJT u Beogradu je preduzimalo radnje iz svoje nadležnosti, a što je rezultiralo hapšenjem i procesuiranjem načelnika Uprave kriminalističke policije Marka K. i načelnika Službe za suzbijanje kriminaliteta Boška S. - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Što se tiče predmeta pokrenutih u poslednje dve godine u vezi sa blokadama, VJT u Beogradu ističe da su sva lica za koja je postojala sumnja da su izvršila krivična dela procesuirana u skladu sa zakonom i prikupljenim dokazima.

- U tom smislu VJT u Beogradu sprema svoju analizu i odgovore na navode iz Izveštaja Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva koji će biti objavljeni u javnosti, s obzirom da javnim tužiocima koji su na najgrublji način targetirani u Izveštaju nije bilo omogućeno da iznesu bilo kakvo izjašnjenje tim povodom - navodi se i podseća na napad na studente i druge građane okupljene ispred Fakulteta dramskih umetnosti u novembru 2024. godine rezultirao je optužnim aktima i priznanjem okrivljenih da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, te osuđujućim presudama Višeg suda u Beogradu.

Nasilničko ponašanje jednog građanina prema studentu na skupu ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu takođe je procesuirano od strane VJT u Beogradu i okončano osuđujućom presudom.

Procesuirani su u skladu sa zakonom opredeljenoj kvalifikaciji krivičnog dela i datim dokazima i svi drugi slučajevi u kojima je, kako se navodi, usled blokade saobraćaja od strane studenata i drugih građana dolazilo do izvršenja krivičnih dela usled probijanja blokade nasilničkom vožnjom.

Među njima su i slučavevi u javnosti poznati kao "Ruzveltova”, "Filharmonija”, "Jurija Gagarina”, "Pravni fakultet”, "Palmotićeva".

Desetak građana, među kojima su pojedini bili studenti, u proteklom periodu su procesuirani isključivo kada su se u njihovim radnjama, u skladu sa prikupljenim dokazima, dodaje se, stekli elementi izvršenja nekog od krivičnih dela protiv ustavnog uređenja ili drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

- Niko nije procesuiran, a da za tako nešto nije bilo dokaza i zbog toga VJT u Beogradu odlučno odbacuje sve tvrdnje koje se iznose u javnosti od strane pojedinaca ili neformalnih grupa koje se temelje na njihovim političkim preferencijama, a ne na pravu i na zakonu - navodi se u ssopštenju.

Pored navedenog, kako se dodaje, jedna od ključnih uloga VJT u Beogradu jeste borba protiv kriminala u njegovom klasičnom obliku.

- U tom smislu VJT u Beogradu može da se pohvali da je samo u toku 2025. godine procesuiralo okrivljene za ukupno 2,7 tona različitih vrsta opojnih droga, a od početka ove godine za oko 1,5 tona - navodi se i podseća i da je istraga Javnog tužilaštva za organizovani kriminal poznata u javnosti kao "Konjuh”, rezultat prethodno pokrenute istrage pred VJT u Beogradu u avgustu prošle godine, kada je od dvojice okrivljenih na periferiji Beograda zaplenjeno skoro 2 tone opojne droge kanabis.

- Takođe ističemo da su sva krivična dela - ubistva, teška ubistva, računajući i pokušaje i pripremne radnje, izvršena od početka ove godine do danas na teritoriji Beograda - rasvetljena i rešena, u smislu identifikovanja i procesuiranja osumnjičenih, zahvaljujući efikasnoj i koordiniranoj saradnji javnih tužilaca ovog tužilaštva sa pripadnicima MUP RS i bezbednosnih službi - dodaje se.

Veći deo ubistava i teških ubistava, kao i pokušaja izvršenja ovih krivičnih dela, za koja su procesuirani kako punoletni tako i maloletni učinioci, tiču se mahom obračuna u kriminogenim sredinama, ali su i rezultat problematičnih porodičnih odnosa ili su inspirisana imovinskim motivima.

- Povodom masovnog ubistva u noći između 4. i 5. maja 2023. godine, podsećamo i da su čak tri javna tužioca VJT u Beogradu su bila na uviđaju celu noć u Duboni, dok se nije ustanovila nadležnost VJT u Smederevu, s obzirom da je učinilac nastavio sa ubistvima i u Malom Orašju - podsećaju.