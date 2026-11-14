Od početka godine, u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život je izgubilo 385 osoba, od kojih je 97 pešaka – gotovo svaka četvrta poginula osoba bila je pešak. Posebno zabrinjava podatak da su više od polovine nastradalih pešaka stariji od 65 godina.

- Kraći dani i smanjena vidljivost tokom jesenjih i zimskih meseci dodatno otežavaju kretanje i povećavaju rizik od nezgoda, zato je sada potrebno još više opreza i pažnje, kako pešaka, tako i vozača. Pešaci, prelazite kolovoz na obeleženim pešačkim prelazima i pre stupanja na kolovoz uverite se da to možete bezbedno da učinite. U uslovima smanjene vidljivosti nosite svetliju odeću i reflektujuće materijale kako bi vas vozači lakše uočili. Vozači, prilagodite brzinu uslovima na putu, usporite u blizini pešačkih prelaza, škola i na mestima gde očekujete kretanje pešaka. Budite pažljivi i spremni da reagujete, posebno kada su u pitanju stariji sugrađani - saopštio je MUP na svojoj stranici, na društvenoj mreži Instagram.