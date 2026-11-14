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Jedan pešak teško je povređen kasno sinoć u beogradskom prigradskom naselju Stepojevac.

Na njega je, kako se saznaje, naletelo vozilo marke Audi A4, kojim je upravljao momak star 21 godinu.

Nesreća se dogodila oko 23 časa u Ulici Starih boraca.

Povređeni čovek ima 47 godina i sa višestrukim prelomima zbrinut je u Urgentnom centu. U toku je borba za njegov život.

(Telegraf)

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