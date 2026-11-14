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VOZAČ "AUDIJA" POKOSIO PEŠAKA U STEPOJEVCU: Muškarac zadobio više preloma, bore mu se za život!
- Pešak star 47 godina teško je povređen kasno sinoć u Stepojevcu, kada ga je u Ulici Starih boraca udario Audi A4.
- Povređeni je sa višestrukim prelomima zbrinut u Urgentnom centru, a lekari se bore za njegov život.
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Jedan pešak teško je povređen kasno sinoć u beogradskom prigradskom naselju Stepojevac.
Na njega je, kako se saznaje, naletelo vozilo marke Audi A4, kojim je upravljao momak star 21 godinu.
Nesreća se dogodila oko 23 časa u Ulici Starih boraca.
Povređeni čovek ima 47 godina i sa višestrukim prelomima zbrinut je u Urgentnom centu. U toku je borba za njegov život.
(Telegraf)
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