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Na jednu kuću u Obrenovcu u Ulici Prote Mateje Nenadovića jutros oko 5.30 časova bačen je Molotovljev koktel.

Vinovnik ovog napada nije poznat i nalazi se u bekstvu.

Nakon incidenta kuća je počela da gori, a vatra je buknula na garaži i fasadi.

Požar je brzo ugašen, a u napadu nema povređenih.

Policija intenzivno traga za napadačem i ispituje slučaj.

(Telegraf)

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