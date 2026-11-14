napad
HOROR U OBRENOVCU! NA KUĆU BACILI MOLOTOVLJEV KOKTEL: Vatra uhvatila garažu i fasadu, policija na nogama!
Slušaj vest
Na jednu kuću u Obrenovcu u Ulici Prote Mateje Nenadovića jutros oko 5.30 časova bačen je Molotovljev koktel.
Vinovnik ovog napada nije poznat i nalazi se u bekstvu.
Nakon incidenta kuća je počela da gori, a vatra je buknula na garaži i fasadi.
Požar je brzo ugašen, a u napadu nema povređenih.
Policija intenzivno traga za napadačem i ispituje slučaj.
(Telegraf)
Reaguj
Komentariši