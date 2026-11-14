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Psihijatrijska klinika u Beogradu, u kojoj je smešten dečak ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar", praktično je ispražnjena nakon što je utvrđeno da je jedan deo objekta neuslovan za korišćenje, odnosno svi pacijenti su premešteni u druge ustanove, sem tinejdžera koji je počinio masakr u školi.

- Zbog havarije na vodovodnim cevima, pucanja dela temelja i sleganja terena, pacijenti su hitno otpušteni ili preusmereni u druge zdravstvene ustanove poput klinike "Laza Lazarević", a jedini koji je ostao u klinici je maloletnik koji je 2023. počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar", a za čiji se dalji smeštaj još traži rešenje - rekao je za portal N1 izvor blizak slučaju.

Drugi izvor objašnjava da se još uvek ne zna šta će biti sa ovim tinejdžerom.

Klinika na kojoj je smešten ubica iz Ribnikara Foto: Marko Karović

- On je i dalje u klinici, i dalje se vodi kao neko ko je u našoj ustanovi uz potpunu zaštitu. Mi ne znamo šta će s njim nadalje biti, ali verujemo da će se naći rešenje i da će biti bezbedno premešten - navodi sagovornik za portal Nova.

Kako dalje navodi izvor iz ove ustanove, problemi su počeli pre oko dve nedelje, kad su zaposleni obavešteni o havariji na vodovodnim instalacijama, nakon koje je došlo i do oštećenja temelja i sleganja terena.

Škola u kojoj se dogodio masakr Foto: Petar Aleksić

- Pre dve nedelje dobili smo informaciju da je jedan deo naše Klinike neuslovan, odnosno da je došlo do određene havarije s vodovodnim cevima. Došlo je do pucanja dela temelja i dela zgrade u kojem se nalazi Centar za autizam, a naknadno i do sleganja terena. Tad je izašla komisija građevinske struke koja je procenjivala stanje objekta. Zaključak koji je nezvaničan, a koji mi nismo mogli da dobijemo na uvid, jeste da se taj deo Klinike izmešta i da neće biti u upotrebi do daljnjeg - navodi izvor i dodaje:

- Juče popodne, po hitnom nalogu, praktično su otpuštena sva deca s klinike. Bilo je oko 15 pacijenata, i neuroloških i psihijatrijskih, s obzirom na to da je reč o ustanovi koja se bavi i neurologijom i psihijatrijom dece i omladine- navodi izvor iz klinike.

Ovim povodom danas se oglasilo i Ministarstvo zdravlja.

Foto: Marko Karović

- Povodom izmeštanja pacijenata iz Klinike u Beogradu, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije saopštava da je odluku o iseljavanju donela direktorka ove ustanove 13. novembra, u kasnim popodnevnim časovima, na osnovu sopstvene procene o nebezbednosti objekta. Ministarstvo zdravlja nije imalo uvid u nalaze privatno angažovanih veštaka, a prema raspoloživim saznanjima, nadležna građevinska inspekcija nije izvršila nadzor niti naložila mere u vezi sa bezbednošću objekta - navode iz ministarstva.

Podsetimo, dečak ubica je u ovu beogradsku kliniku smešten neposredno nakon zločina, kad je imao 13 godina. S obzirom na to da u vreme izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina, prema zakonima Srbije nije mogao krivično da odgovara. Njegov boravak u klinici, prema tome, nije izdržavanje zatvorske kazne, već je reč o zdravstvenom i institucionalnom zbrinjavanju. On je odgovoran za pucnjavu u školi na Vračaru u kojoj je ubijeno devetoro dece i čuvar škole.