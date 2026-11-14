DRAMA NA KLINICI NA KOJOJ JE SMEŠTEN UBICA IZ RIBNIKARA: Premešteni svi pacijenti sem maloletnika koji je počinio masakr
- Psihijatrijska klinika u Beogradu praktično je ispražnjena pošto je deo objekta proglašen neuslovnim zbog havarije na cevima, pucanja temelja i sleganja terena.
- Svi pacijenti su premešteni u druge ustanove, osim dečaka koji je počinio masakr u Ribnikaru, a za njegov dalji smeštaj još nema rešenja.
Psihijatrijska klinika u Beogradu, u kojoj je smešten dečak ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar", praktično je ispražnjena nakon što je utvrđeno da je jedan deo objekta neuslovan za korišćenje, odnosno svi pacijenti su premešteni u druge ustanove, sem tinejdžera koji je počinio masakr u školi.
- Zbog havarije na vodovodnim cevima, pucanja dela temelja i sleganja terena, pacijenti su hitno otpušteni ili preusmereni u druge zdravstvene ustanove poput klinike "Laza Lazarević", a jedini koji je ostao u klinici je maloletnik koji je 2023. počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar", a za čiji se dalji smeštaj još traži rešenje - rekao je za portal N1 izvor blizak slučaju.
Drugi izvor objašnjava da se još uvek ne zna šta će biti sa ovim tinejdžerom.
- On je i dalje u klinici, i dalje se vodi kao neko ko je u našoj ustanovi uz potpunu zaštitu. Mi ne znamo šta će s njim nadalje biti, ali verujemo da će se naći rešenje i da će biti bezbedno premešten - navodi sagovornik za portal Nova.
Kako dalje navodi izvor iz ove ustanove, problemi su počeli pre oko dve nedelje, kad su zaposleni obavešteni o havariji na vodovodnim instalacijama, nakon koje je došlo i do oštećenja temelja i sleganja terena.
- Pre dve nedelje dobili smo informaciju da je jedan deo naše Klinike neuslovan, odnosno da je došlo do određene havarije s vodovodnim cevima. Došlo je do pucanja dela temelja i dela zgrade u kojem se nalazi Centar za autizam, a naknadno i do sleganja terena. Tad je izašla komisija građevinske struke koja je procenjivala stanje objekta. Zaključak koji je nezvaničan, a koji mi nismo mogli da dobijemo na uvid, jeste da se taj deo Klinike izmešta i da neće biti u upotrebi do daljnjeg - navodi izvor i dodaje:
- Juče popodne, po hitnom nalogu, praktično su otpuštena sva deca s klinike. Bilo je oko 15 pacijenata, i neuroloških i psihijatrijskih, s obzirom na to da je reč o ustanovi koja se bavi i neurologijom i psihijatrijom dece i omladine- navodi izvor iz klinike.
Ovim povodom danas se oglasilo i Ministarstvo zdravlja.
- Povodom izmeštanja pacijenata iz Klinike u Beogradu, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije saopštava da je odluku o iseljavanju donela direktorka ove ustanove 13. novembra, u kasnim popodnevnim časovima, na osnovu sopstvene procene o nebezbednosti objekta. Ministarstvo zdravlja nije imalo uvid u nalaze privatno angažovanih veštaka, a prema raspoloživim saznanjima, nadležna građevinska inspekcija nije izvršila nadzor niti naložila mere u vezi sa bezbednošću objekta - navode iz ministarstva.
Podsetimo, dečak ubica je u ovu beogradsku kliniku smešten neposredno nakon zločina, kad je imao 13 godina. S obzirom na to da u vreme izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina, prema zakonima Srbije nije mogao krivično da odgovara. Njegov boravak u klinici, prema tome, nije izdržavanje zatvorske kazne, već je reč o zdravstvenom i institucionalnom zbrinjavanju. On je odgovoran za pucnjavu u školi na Vračaru u kojoj je ubijeno devetoro dece i čuvar škole.
(Nova/Kurir)