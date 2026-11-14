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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko podneva na auto-putu Novi Sad - Beograd.

Prema prvim informacijama, došlo je do lančanog sudara više vozila, među kojima je i kombi. Od siline udarca dva vozila su sletela sa puta, a fotografije i informacije su objavljene na Instagram stranici 192.

Jedan automobil koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći je potpuno smrskan, a Hitna pomoć je na terenu.

Na ovoj deonici puta između Batajnice i Banovaca stvaraju se veliki zastoji.

Stanje učesnika za sada nije poznato.

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