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Nakon jučerašnjeg hapšenja sedmorice policajaca u Boru, Više javno tužilaštvo u Nišu saopštilo je danas da su oni privedeni zbog sumnje da su zlostavljali i mučili Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, optužene za smrt dvogodišnje devojčice Danke Ilić (2) u Boru.

- Po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu, dana 13.11.2026. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole lišili su slobode policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Boru - D.B., M.M., M.R., N.J., S.F., D.P. i G.Ž, svih iz Bora, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda u sticaju sa krivičnim delom zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvuna štetu S.J. i D.D, obojice iz okoline Bora, u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru za vreme dok su bili lišeni slobode zbog postojanja osnova sumnje da su lišili života dete D.I. - piše u saopštenju Višeg tužilaštva u Nišu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti dovedeni u Više javno tužilaštvo u Nišu, radi saslušanja.

Srđan Janković Foto: Kurir

- Obaveštavamo javnost da je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu u prethodnom periodu izdavao naloge za lišenje slobode svih osumnjičenih zbog navedenih krivičnih dela, ali da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole nisu postupali po nalozima javnog tužioca, o čemu smo takođe obaveštavali javnost. Nakon saslušanja svih osumnjičenih javnost će biti obaveštena o preduzetim radnjama - navode iz tužilaštva.

Danka llić nestala na porodičnom imanju Foto: Printscreen/Facebook, Slađana Nedeljković

Ranije ovog meseca uhapšeno je osam pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP) iz Beograda, koji su došli u aprilu 2024. godine da pomognu borskim kolegama u istrazi oko nestanka devojčice. Oni se sumnjiče da su odgovorni za ubistvo trećeosumnjičenog Dalibora Dragijevića, Dejanovog brata, koji je tučen do smrti u policijskoj stanici.

Dejan Dragijević Foto: Kurir