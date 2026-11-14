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TURČIN SPAKOVAO U AUTOBUS 79 KILA KAFE: Graničari odmah primetili nešto sumnjivo, švercer odmah uhapšen! (foto)
- Turski državljanin M. B. (47) uhapšen je na prelazu Gradina zbog sumnje na nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
- Policija je u autobusu turskog prevoznika pronašla 79 kilograma kafe bez prateće dokumentacije, namenjene daljoj prodaji.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe, Službe za suzbiјanje kriminala, Odeljenja za suzbiјanje privrednog kriminala i Policiјske uprave u Pirotu, po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Pirotu, uhapsili su M. B. (47), državljanina Turske, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
On se sumnjiči da јe, suprotno propisima, nabavio 79 kilograma kafe bez prateće dokumentaciјe, namenjene daljoј prodaјi, koјu јe pokušao da prenese preko graničnog prelaza Gradina, autobusom turskog prevoznika.
Osumnjičeni јe, uz krivičnu priјavu, sproveden nadležnom tužilaštvu.
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