Hronika
STRAVIČAN LANČANI SUDAR NA SAVSKOM VENCU: U nesreći učestvovalo i vozilo Hitne pomoći, dvoje ima teške povrede!
- Težak lančani sudar dogodio se u Ulici Teodora Drajzera u Beogradu, a među učesnicima je bilo i vozilo saniteta.
- Dve osobe su teško povređene: vozač automobila od 66 godina i medicinski tehničar.
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Težak lančani sudar dogodio se Ulici Teodora Drajzera, u Beogradu, a u njemu je učestvovalo i vozilo saniteta. Dve osobe zadobile su teške telesne povrede.
Prema prvim informacijama, vozač automobila (66) i medicinski tehničar teško su povređeni, a za sada nije poznato koliko vozila je učestvovalo u sudaru.
Vozač vozila Hitne pomoći zadobio je lakše povrede, dok su doktorka i pacijent, koji je bio u sanitetu, prošli bez povreda.
Tri ekipe Hitne pomoći uputile su se na lice mesta kako bi zbrinule povređene.
(Telegraf)
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