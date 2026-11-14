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Težak lančani sudar dogodio se Ulici Teodora Drajzera, u Beogradu, a u njemu je učestvovalo i vozilo saniteta. Dve osobe zadobile su teške telesne povrede.

Prema prvim informacijama, vozač automobila (66) i medicinski tehničar teško su povređeni, a za sada nije poznato koliko vozila je učestvovalo u sudaru.

Vozač vozila Hitne pomoći zadobio je lakše povrede, dok su doktorka i pacijent, koji je bio u sanitetu, prošli bez povreda.

Tri ekipe Hitne pomoći uputile su se na lice mesta kako bi zbrinule povređene.

(Telegraf)

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