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Više javno tužilaštvo u Beogradu je nakon saslušanja predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Radetu Basti, bivšem direktoru "Beogradskih elektrana", odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi uticao na svedoke.

Osim Baste, podsetimo, uhapšeno je još sedmoro osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i pranje novca.

Kako je potvrđeno za Kurir iz tužilaštva, za Ž.V. je nakon saslušanja tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu se odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke.

Ostalima je ukinuto zadržavanje.

Basta se tereti da je dok je bio direktor "Beogradskih elektrana" oštetio to preduzeće za desetine miliona dinara i to odobravanjem neosnovanih donacija različitim sportskim klubovima, dok se Ž.V, B.M, A.K, M.G, M.R. i A.N. sumnjiče da su izvršili krivično delo pranje novca.

Rade Basta Foto: Beta/Đorđe Krstić

Kako je Kurir ranije pisao, Rade Basta je uhapšen u sredu tokom pokušaja napuštanja Srbije na begradskom aerodromu "Nikola Tesla".

Basta je široj javnosti najpoznatiji po funkciji ministra privrede u Vladi Srbije koju je obavljao manje od godinu dana i koje su pratili različiti medijiski skandali, ali i po snažnom zalaganju za uvođenje sankcija Rusiji, zbog čega je i isključen iz matične stranke Jedinistvene Srbije.