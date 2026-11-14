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Reporteri Kurira obišli su danas psihijatrijsku kliniku u Beogradu iz koje su svi mladi pacijenti, sem dečaka ubice iz Ribnikara, izmešteni u druge ustanove.

Kako javlja naš fotoreporter, ulaz u ustanovu gde su na suđenje izvodili tinejdžera, odgovornog za masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar", je neobezbeđen i bez policije, ali kod druge strane zgrade ima jedno policijsko vozilo.

Takođe, skoro cela zgrada je u mraku, dok se samo na pojedinim mestima vidi svetlo u prostorijama, u kojima se obavljaju određeni pregledi.

1/6 Vidi galeriju Klinika u kojoj je smešten dečak ubica evakuisana Foto: Nemanja Nikolić

Kako smo ranije pisali, juče popodne, po hitnom nalogu, sva deca sa klinike su ili otpuštena ili premeštena u druge ustanove. Bilo je oko 15 pacijenata, i neuroloških i psihijatrijskih, ali se o sudbini tinejdžera odgovornog za masakr još uvek ne zna, pa je on ostao kao jedini pacijent na klinici.

- Zbog havarije na vodovodnim cevima, pucanja dela temelja i sleganja terena, pacijenti su hitno otpušteni ili preusmereni u druge zdravstvene ustanove poput klinike "Laza Lazarević", a jedini koji je ostao u klinici je maloletnik koji je 2023. počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar", a za čiji se dalji smeštaj još traži rešenje - rekao je za portal N1 izvor blizak slučaju.

Foto: Petar Aleksić

Problemi su počeli pre oko dve nedelje, kad su zaposleni obavešteni o havariji na vodovodnim instalacijama, nakon koje je došlo i do oštećenja temelja i sleganja terena.