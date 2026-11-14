KURIR NA LICU MESTA! OVDE JE SMEŠTEN DEČAK UBICA IZ RIBNIKARA: Cela klinika evakuisana, on ostao kao jedini pacijent! (foto)
- Sa psihijatrijske klinike u Beogradu izmešteni su svi mladi pacijenti, a tamo je ostao samo dečak ubica iz Ribnikara.
- Do evakuacije je došlo zbog havarije na vodovodnim cevima, pucanja temelja i sleganja terena.
- Za dalji smeštaj maloletnika još se traži rešenje, dok je klinika delimično bezbednosno obezbeđena.
Reporteri Kurira obišli su danas psihijatrijsku kliniku u Beogradu iz koje su svi mladi pacijenti, sem dečaka ubice iz Ribnikara, izmešteni u druge ustanove.
Kako javlja naš fotoreporter, ulaz u ustanovu gde su na suđenje izvodili tinejdžera, odgovornog za masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar", je neobezbeđen i bez policije, ali kod druge strane zgrade ima jedno policijsko vozilo.
Takođe, skoro cela zgrada je u mraku, dok se samo na pojedinim mestima vidi svetlo u prostorijama, u kojima se obavljaju određeni pregledi.
Kako smo ranije pisali, juče popodne, po hitnom nalogu, sva deca sa klinike su ili otpuštena ili premeštena u druge ustanove. Bilo je oko 15 pacijenata, i neuroloških i psihijatrijskih, ali se o sudbini tinejdžera odgovornog za masakr još uvek ne zna, pa je on ostao kao jedini pacijent na klinici.
- Zbog havarije na vodovodnim cevima, pucanja dela temelja i sleganja terena, pacijenti su hitno otpušteni ili preusmereni u druge zdravstvene ustanove poput klinike "Laza Lazarević", a jedini koji je ostao u klinici je maloletnik koji je 2023. počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar", a za čiji se dalji smeštaj još traži rešenje - rekao je za portal N1 izvor blizak slučaju.
Problemi su počeli pre oko dve nedelje, kad su zaposleni obavešteni o havariji na vodovodnim instalacijama, nakon koje je došlo i do oštećenja temelja i sleganja terena.
Podsetimo, dečak ubica je u ovu beogradsku kliniku smešten neposredno nakon zločina, kad je imao 13 godina. S obzirom na to da u vreme izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina, prema zakonima Srbije nije mogao krivično da odgovara. Njegov boravak u klinici, prema tome, nije izdržavanje zatvorske kazne, već je reč o zdravstvenom i institucionalnom zbrinjavanju. On je odgovoran za pucnjavu u školi na Vračaru u kojoj je, 3. maja 2023. godine, ubijeno devetoro dece i čuvar škole.