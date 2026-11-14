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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu, u saradnji sa policijskim upravama u Nišu i Novom Pazaru, po nalogu osnovnih javnih tužilaštava u Kraljevu i Novom Pazaru, uhapsili su B. S. (54) iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa i D. H. (54) iz Raške, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio isto krivično delo u pomaganju.

Sumnja se da je B. S, 6. i 7. novembra ove godine, iz dve porodične kuće u Kraljevu i Novom Pazaru ukrao novac i druge vrednosti u iznosu većem od 3,5 miliona dinara, dok mu je D. H. pomagao.

Osumnjičenom B. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, dok je D. H. , uz krivičnu prijavu, priveden ovom tužilaštvu a protiv njega će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za krivično delo teška krađa izvršeno na području ovog grada.

Kurir.rs

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