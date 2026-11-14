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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Јagodini, u saradnji sa pripadnicima Uprave kriminalstičke policiјe, Policiјske uprave za grad Beograd i Uprave za tehniku, po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Paraćinu, uhapsili su N. P. (20) i L. Š. (20) iz Beograda zbog sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo iznuda u pokušaјu, saopštila je PU Jagodina.

Kako se sumnja oni su se vlasnicima јednog hotela u okolini Paraćina predstavili kao "grupa sa Vračara" koјu bi trebalo da angažuјu za zaštitu njihovog daljeg poslovanja.

Nakon što su oštećeni odbili, osumnjičeni su u ranim јutarnjim satima 13. novembra oštetili više prozora na zatvorenom bazenu spa centra hotela.

Brzom i efikasnom akciјom policiјe osumnjičeni su pronađeni i uhapšeni, dok se za јoš јednom osobom za koјu se osnovano sumnja da јe izvršila isto krivično delo, intenzivno traga.

Osumnjičenima јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs/Telegraf

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