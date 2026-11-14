Hronika
MALOLETNIK ZAPALIO AUTO, POŽAR SE ŠIRIO NA DRUGA VOZILA I LOKAL: Uhapšen piroman iz Novog Sada
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, lišili su slobode sedamnaestogodišnjaka iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo "izazivanje opšte opasnosti".
Kako se sumnja on je 20. oktobra na Bulevaru Patrijarha Pavla u Novom Sadu zapalio jedan automobil, nakon čega se požar proširio na još dva vozila i jedan lokal.
Intenzivnim operativnim radom, policija je rasvetlila ovo krivično delo i pronašla osumnjičenog.
Nakon saslušanja nadležni sudija je osumnjičenom odredio pritvor do 30 dana.
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