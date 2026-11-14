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Policija intenzivno traga za dvojicom nepoznatih muškaraca koji su rano jutros, oko 5 časova, bacili dva Molotovljeva koktela na porodičnu kuću u Obrenovcu.

U požaru su oštećeni garaža i deo kuće, dok povređenih, srećom, nije bilo.

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima, dok su ukućani još spavali. Prema prvim informacijama, dvojica izvršilaca su prišla imanju, aktivirala zapaljive naprave i bacila ih u pravcu objekta, nakon čega su pobegla. Plamen je zahvatio garažu i deo stambene zgrade, pričinivši materijalnu štetu.

Pretnje iznudom prethodile napadu

Oštećeni je tokom razgovora sa inspektorima izneo saznanja koja ukazuju na mogući motiv ovog napada.

On je naveo da je šest dana ranije dobijao preteće poruke i pozive sa broja registrovanog u Sjedinjenim Američkim Državama. Nepoznata osoba mu je tada uputila iznuđivačku poruku, tražeći od njega da "spremi pare".

Video-nadzor ključan za hapšenje

Pripadnici policije obavili su uviđaj na licu mesta. S obzirom na to da je kuća pokrivena sistemom video-nadzora, snimci sa sigurnosnih kamera su izuzeti i biće predmet daljeg veštačenja.

Paralelno sa potragom za dvojicom napadača na terenu, inspektori rade i na utvrđivanju identiteta osobe koja stoji iza pretnji upućenih sa inostranog broja telefona.