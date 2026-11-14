Slušaj vest

Troje državljana Turske povređeno je danas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putu između Preljine i Šebeka, na području Čačka.

Do nesreće je došlo kada je automobil u kojem su se nalazili povređeni iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza.

Iz Opšte bolnice u Čačku je rečeno da su u tu ustanovu primljena dva muškarca i jedna žena i da su svi u stabilnom stanju.

Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode za sada nisu poznate.

Kurir/Tanjug

Ne propustiteHronikaŠLEPER PUN JABUKA SE PREVRNUO KOD LJIGA, STVORILE SE KILOMETARSKE KOLONE VOZILA Kamion preprečio deo kolovoza, na terenu vatrogasci i Hitna pomoć
1747854887637.jpg
HronikaDRAMA KOD KRAGUJEVCA: Šleper sleteo s puta, iz rezervoara mu cureo metan, vatrogasci-spasioci izvukli vozača
Saobraćajni policajac
HronikaU ZRENJANINU ZA VIKEND POVREĐENA DVA VOZAČA U 3 SAOBRAĆAJKE Pune ruke posla za saobraćajce: U Novom Bečeju vozio sa skoro 3 promila alkohola
saobraćajna policija
Hronika(FOTO) JEZIV UDES KOD TITELA, LJUDE IZVLAČE IZ SMRSKANIH VOZILA Autobus se zakucao u automobil, spasioce sačekao stravičan prizor
Policija