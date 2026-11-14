Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Troje državljana Turske povređeno je danas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putu između Preljine i Šebeka, na području Čačka.

Do nesreće je došlo kada je automobil u kojem su se nalazili povređeni iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza.

Iz Opšte bolnice u Čačku je rečeno da su u tu ustanovu primljena dva muškarca i jedna žena i da su svi u stabilnom stanju.

Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode za sada nisu poznate.