Saobraćajna nesreća na putu između Preljine i Šebeka povredila je troje Turskih državljana, okolnosti su još nejasne.
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TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD ČAČKA! Automobil sleteo s puta između Preljine i Šebeka: Povređeno troje ljudi
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Troje državljana Turske povređeno je danas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putu između Preljine i Šebeka, na području Čačka.
Do nesreće je došlo kada je automobil u kojem su se nalazili povređeni iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza.
Iz Opšte bolnice u Čačku je rečeno da su u tu ustanovu primljena dva muškarca i jedna žena i da su svi u stabilnom stanju.
Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode za sada nisu poznate.
Kurir/Tanjug
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