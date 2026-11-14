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TINEJDŽER POGINUO KOD TUTINA: Stravična saobraćajna nesreća - suvozač stradao, vozač povređen
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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na putnom pravcu Tutin - Leskova, u području naselja Velje Polje, život je izgubio mladić A. A. (19), dok je vozač automobila zadobio povrede.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal Sandžak Danas, nesreća se dogodila kada je, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao putnički automobil.
Nažalost, za suvozača A. A. nije bilo spasa. Mladić je smrtno stradao na licu mesta, dok je vozač istog automobila zadobio povrede, čiji stepen za sada nije poznat.
Uzrok ove teške saobraćajne nesreće za sada nije poznat, a očekuje se da će nadležni organi utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.
Kurir.rs/Sandžak danas
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