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Muškarac B. S. (46) iz Grocke brutalno je pretučen u subotu oko 3 sata posle ponoći ispred jednog restorana na Smederevskom putu u Boleču, kada ga je presrela i napala grupa od šest za sada nepoznatih muškaraca.

Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio dok je B. S. stajao pored svog automobila marke 'tojota' ispred samog ulaza u lokal. U tom trenutku mu je prišlo šest nepoznatih osoba, od kojih su neki kod sebe imali oružje i opasne predmete. Kako je oštećeni ispričao policiji, video je da jedan od napadača u ruci drži pištolj, drugi čekić, treći biber-sprej, dok je četvrti nosio teleskopsku palicu.

Upravo muškarac sa teleskopskom palicom prvi je prišao žrtvi i počeo besomučno da je udara po glavi i telu. Nesrećni čovek je, uprkos zadobijenim udarcima, nekako uspeo da se otrgne i pobegne u unutrašnjost restorana, čime je izbegao još teže posledice.

Za to vreme, ostatak grupe je svoj bes iskalio na njegovom parkiranom vozilu, koje su znatno oštetili, nakon čega su seli u automobil i pobegli u pravcu Grocke.

Na mesto napada ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći iz Kaluđerice, koja je povređenog B. S. prevezla u Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći. Prema poslednjim informacijama, povređeni je u stabilnom stanju.

O slučaju je obvešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.