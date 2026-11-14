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Građani okupljeni na mestu teške saobraćajne nesreće, koja se večeras dogodila na putu Tutin–Leskova, u mestu Velje Polje, kažu da je automobil marke "audi A3" udario u konje koji su se nalazili pored puta.

U ovoj nesreći poginuo je mladić A. A. (19), koji se nalazio na mestu suvozača, dok je vozač automobila zadobio povrede.

Prema nezvaničnim saznanjima, udarac je bio izuzetno snažan, a automobil je pretrpeo velika oštećenja. Građani okupljeni na mestu tragedije navode da je vozilu od siline udara otkinut krov.

U nesreći su, prema istim informacijama, stradala i dva konja, za koje se navodi da su vlasništvo jednog meštanina.

Za sada nije poznato kako je došlo do udara u životinje, niti pod kojim okolnostima se nesreća dogodila. Očekuje se da nadležni organi utvrde sve detalje ove tragedije.