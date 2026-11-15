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A.A. (19) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Tutin–Leskova, u mestu Velje Polje, kada je automobil marke "audi A3", u kojem je on bio na mestu suvozača, udario u konje koji su se nalazili pored puta.

Prema nezvaničnim saznanjima, udarac je bio izuzetno snažan, a automobil je pretrpeo velika oštećenja.

Građani okupljeni na mestu tragedije navode da je vozilu od siline udara otkinut krov.

Za 19-godišnjeg A. A. nije bilo spasa. Mladić je preminuo na licu mesta, dok je vozač automobila povređen. Stepen njegovih povreda za sada nije zvanično saopšten.

U nesreći su, prema nezvaničnim informacijama, stradala i dva konja, za koje se navodi da su vlasništvo jednog meštanina.

Za sada nije poznato kako je došlo do udara u životinje, niti pod kojim okolnostima se nesreća dogodila.