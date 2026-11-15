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Srđan Pantović (46) iz Beograda, vozač šlep-službe, nastradao je tokom intervencije kod petlje Bubanj potok, kad je na njega naleteo automobil. Koliko je bio voljen među kolegama u celoj Srbiji, ispričala nam je njegova supruga Marina, koja kaže da se nakon tragedije u Beogradu skupilo stotinu Srđanovih kolega iz cele zemlje i formiralo kolonu u svojim kamionima šlep-službi.

Nesrećni Srđan je nastradao u nedelju, 1. novembra, oko osam časova, dok je pokušavao da s puta skloni vozilo koje je imalo nesreću, ali je tada na njega autom naleteo A. T. (37), koji ga je prignječio uz šlep-kamion tolikom silinom da su mu otkinute noge. Automobil se posle toga prevrnuo na krov.

1/4 Vidi galeriju Vozači šlep-kamiona formirali kolonu u Srđanovu čast Foto: Privatna arhiva

Rizična krivina

Srđanova supruga Marina Zlojutro kaže za Kurir da je za njega taj dan bio kao i svaki uobičajeni radni dan.

- O tome kako je došlo do nesreće, znam samo po onome što je pisalo u vestima. Ne znam ni da li je neki vozač zadržan u pritvoru, nisam imala snage time da se bavim. Znam samo da se automobil vozača koji je udario Srđana prevrnuo na krov. On je i tog dana imao uobičajenu signalizaciju za zaustavljanje na putu - žutu rotaciju i reflektor na prikolici. Zato je nejasno kako neko može da se kreće auto-putem i da, kad vidi rotaciju, ne smanji brzinu, ne preduzme neke mere opreza, nego da nastavi punim gasom, pa kako bude - govori nam Marina.

Stradali Srđan Foto: Privatna arhiva

Obišao svet, a stradao blizu kuće Marina Zlojutro kaže da je njen suprug kao vozač šlep-službe obišao brojne zemlje, a da je stradao u blizini svoje kuće. - Najviše se s kolegama znao s terena, gde su se često sretali i redovno pomagali kad nema ko drugi da im se nađe. To je takav posao da nikad ne znaš šta može sutra da ti se dogodi. Oni su uglavnom drugari u nevolji. Ne znam da li je na dan okupljanja ostala jedna šlep-služba da radi. Mislim da su svi bili u koloni za Srđana, čak i zaposleni u AMSS. To su firme iz cele Srbije. Suprug je tokom svog radnog staža prešao ogromne kilometraže putujući po brojnim zemljama, a sad je stradao maltene ispred kuće. Mi živimo tu u blizini, na kraju Bulevara kralja Aleksandra - ispričala nam je Marina.

Ona naglašava da Srđan u svom dugogodišnjem radu na putevima nikad nije imao saobraćajnu nesreću.- Suprug je imao svoju šlep-službu oko 15 godina i nikad nije imao saobraćajnu nesreću. Tog dana su ispred Srđanovog kamiona bili i putari koji su izvodili radove, na oko 100 metara razdaljine. Na istom tom mestu je bio još jedan udes, dva sata kasnije, a tri dana kasnije opet je bila nesreća, i to opet na tom mestu. To je neka veoma rizična krivina, a ljudi je olako shvataju, a Srđan je bio vrlo oprezan - navodi ožalošćena supruga i dodaje:

- Svih ovih dana prijatelji i kolege o njemu govore sve najlepše. Ljudi nam svaki dan dolaze i govore samo lepe priče o njemu. To nam samo govori koliko je on bio voljen.

10:42 Počasna kolona šlep-kamiona za stradalog Srđana Izvor: Privatna arhiva

Pomoć sa svih strana

Ono što ju je posebno dotaklo je okupljanje njegovih kolega koji su mu 3. novembra, dva dana nakon nesreće, na poseban način odali počast.

- Vozači šlep-službi iz cele Srbije su se sami organizovali kako bi okupljanjem formirali kolonu u svojim kamionima i tako odali počast mom suprugu. Oni su napravili kolonu od auto-puta do Ustaničke ulice u Beogradu, pa do Bulevara kralja Aleksandra, na kojem su kamionima pod rotacijama popunili dve trake. Svi ti prizori su nam bili jako dirljivi. To je bila njihova inicijativa. Napravili su Vajber grupu i u njoj se sve dogovorili. To su sve Srđanovi drugari i kolege iz drugih privatnih firmi, koji su došli da mu odaju počast i skupe novac za nas, da nam donesu. Oni su nam u znak podrške doneli veliku svotu novca. To nam je mnogo značilo. U tim trenucima nismo bili svesni šta nas je snašlo - kaže Marina i dodaje:

Rizičan posao

- Naša ćerka je odlučila da bude u njegovom kamionu na početku kolone kao vozač. Vozači su skup uredno prijavili policiji i ona je bila tu sve vreme kako bi to bilo maksimalno bezbedno. Bilo je više od 100 kamiona, a to mi je rekao jedan policajac. Taj gest nam sve govori. Mislim da su hteli da skrenu pažnju na bezbednost vozača šlep-službi u saobraćaju. Bilo je mnogo simbolike u tom okupljanju.

Okupljanje Srđanovih kolega Foto: Privatna arhiva

Srđanova supruga kaže i da je on kao prva pomoć na putu spasao mnoge ljude da ne dožive istu sudbinu kao on.

- Srđan je bio neko ko je svakom uvek pomagao. Sada mi svi njegovi drugovi dolaze i govore kako im se našao u nevolji i kad je mogao i kad nije mogao, i fizički i materijalno u svakom mogućem smislu. Došao je po čoveka koji je bio ugrožen na putu, da ga spase i skloni s puta, ali on nije preživeo - zaključuje neutešna Marina.