"ĆERKA JE VOZILA OČEV KAMION U POČASNOJ KOLONI, DOŠLO JE 100 KOLEGA": Ispovest supruge stradalog Srđana koji je izgubio život spasavajući drugog vozača (video)
- Srđan Pantović, vozač šlep-službe iz Beograda, poginuo je kod Bubanj potoka kada je na njega naleteo automobil dok je uklanjao vozilo sa puta.
- Njegova supruga kaže da je bio veoma oprezan i voljen među kolegama, a da su mu vozači šlep-službi iz cele Srbije odali počast kolonom kamiona i prikupili pomoć za porodicu.
Srđan Pantović (46) iz Beograda, vozač šlep-službe, nastradao je tokom intervencije kod petlje Bubanj potok, kad je na njega naleteo automobil. Koliko je bio voljen među kolegama u celoj Srbiji, ispričala nam je njegova supruga Marina, koja kaže da se nakon tragedije u Beogradu skupilo stotinu Srđanovih kolega iz cele zemlje i formiralo kolonu u svojim kamionima šlep-službi.
Nesrećni Srđan je nastradao u nedelju, 1. novembra, oko osam časova, dok je pokušavao da s puta skloni vozilo koje je imalo nesreću, ali je tada na njega autom naleteo A. T. (37), koji ga je prignječio uz šlep-kamion tolikom silinom da su mu otkinute noge. Automobil se posle toga prevrnuo na krov.
Rizična krivina
Srđanova supruga Marina Zlojutro kaže za Kurir da je za njega taj dan bio kao i svaki uobičajeni radni dan.
- O tome kako je došlo do nesreće, znam samo po onome što je pisalo u vestima. Ne znam ni da li je neki vozač zadržan u pritvoru, nisam imala snage time da se bavim. Znam samo da se automobil vozača koji je udario Srđana prevrnuo na krov. On je i tog dana imao uobičajenu signalizaciju za zaustavljanje na putu - žutu rotaciju i reflektor na prikolici. Zato je nejasno kako neko može da se kreće auto-putem i da, kad vidi rotaciju, ne smanji brzinu, ne preduzme neke mere opreza, nego da nastavi punim gasom, pa kako bude - govori nam Marina.
Marina Zlojutro kaže da je njen suprug kao vozač šlep-službe obišao brojne zemlje, a da je stradao u blizini svoje kuće.
- Najviše se s kolegama znao s terena, gde su se često sretali i redovno pomagali kad nema ko drugi da im se nađe. To je takav posao da nikad ne znaš šta može sutra da ti se dogodi. Oni su uglavnom drugari u nevolji. Ne znam da li je na dan okupljanja ostala jedna šlep-služba da radi. Mislim da su svi bili u koloni za Srđana, čak i zaposleni u AMSS. To su firme iz cele Srbije. Suprug je tokom svog radnog staža prešao ogromne kilometraže putujući po brojnim zemljama, a sad je stradao maltene ispred kuće. Mi živimo tu u blizini, na kraju Bulevara kralja Aleksandra - ispričala nam je Marina.
Ona naglašava da Srđan u svom dugogodišnjem radu na putevima nikad nije imao saobraćajnu nesreću.- Suprug je imao svoju šlep-službu oko 15 godina i nikad nije imao saobraćajnu nesreću. Tog dana su ispred Srđanovog kamiona bili i putari koji su izvodili radove, na oko 100 metara razdaljine. Na istom tom mestu je bio još jedan udes, dva sata kasnije, a tri dana kasnije opet je bila nesreća, i to opet na tom mestu. To je neka veoma rizična krivina, a ljudi je olako shvataju, a Srđan je bio vrlo oprezan - navodi ožalošćena supruga i dodaje:
- Svih ovih dana prijatelji i kolege o njemu govore sve najlepše. Ljudi nam svaki dan dolaze i govore samo lepe priče o njemu. To nam samo govori koliko je on bio voljen.
Pomoć sa svih strana
Ono što ju je posebno dotaklo je okupljanje njegovih kolega koji su mu 3. novembra, dva dana nakon nesreće, na poseban način odali počast.
- Vozači šlep-službi iz cele Srbije su se sami organizovali kako bi okupljanjem formirali kolonu u svojim kamionima i tako odali počast mom suprugu. Oni su napravili kolonu od auto-puta do Ustaničke ulice u Beogradu, pa do Bulevara kralja Aleksandra, na kojem su kamionima pod rotacijama popunili dve trake. Svi ti prizori su nam bili jako dirljivi. To je bila njihova inicijativa. Napravili su Vajber grupu i u njoj se sve dogovorili. To su sve Srđanovi drugari i kolege iz drugih privatnih firmi, koji su došli da mu odaju počast i skupe novac za nas, da nam donesu. Oni su nam u znak podrške doneli veliku svotu novca. To nam je mnogo značilo. U tim trenucima nismo bili svesni šta nas je snašlo - kaže Marina i dodaje:
Rizičan posao
- Naša ćerka je odlučila da bude u njegovom kamionu na početku kolone kao vozač. Vozači su skup uredno prijavili policiji i ona je bila tu sve vreme kako bi to bilo maksimalno bezbedno. Bilo je više od 100 kamiona, a to mi je rekao jedan policajac. Taj gest nam sve govori. Mislim da su hteli da skrenu pažnju na bezbednost vozača šlep-službi u saobraćaju. Bilo je mnogo simbolike u tom okupljanju.
Srđanova supruga kaže i da je on kao prva pomoć na putu spasao mnoge ljude da ne dožive istu sudbinu kao on.
- Srđan je bio neko ko je svakom uvek pomagao. Sada mi svi njegovi drugovi dolaze i govore kako im se našao u nevolji i kad je mogao i kad nije mogao, i fizički i materijalno u svakom mogućem smislu. Došao je po čoveka koji je bio ugrožen na putu, da ga spase i skloni s puta, ali on nije preživeo - zaključuje neutešna Marina.
Kobnog dana je vozač V. V. (44), vozeći automobil "opel astra", izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s kolovoza, kad je išao od Bubanj Potoka ka aerodromu. On je udario u zaštitnu ogradu i saobraćajni znak s desne strane kolovoza, gde se njegov automobil i zaustavio. Kako se nije sudario s drugim vozilom, niti bio povređen, V. V. nije pozvao policiju, već samo šlep-službu.
Na mesto nezgode došao je Srđan Pantović, koji je izašao iz vozila šlep-službe i počeo da priprema automobil za podizanje na teretno vozilo i njegovo odvoženje. Prema rečima muškarca koji je prvi doživeo udes, na njegovo slupano vozilo naleteo je B. G. (25), koji se od njega odbio, naglo skrenuo ulevo i zaustavio se u levoj saobraćajnoj traci, udarivši u zaštitnu ogradu s te strane.
Putem je potom, iz istog smera kao i B. G., levom trakom naišao A. T. (37). Videvši slupano vozilo ispred sebe, naglo je zakočio, ali je izgubio kontrolu nad vozilom i skrenuo udesno, udarivši Srđana i prignječivši ga uz vozilo šlep-službe tolikom silinom da su nesrećnom muškarcu otkinute noge, nakon čega se prevrnuo na krov. Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju Srđanovu smrt, dok je A. T. zadobio tešku telesnu povredu u vidu preloma prsta desne ruke i prevezen je u Urgentni centar, gde je zbrinut.