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D.M. (19) je tinejdžer koji je pre nedelju dana kod Žitišta, nakon sletanja sa puta, u kolima ostavio svog teško povređenog druga Miroslava F. (23), a kako saznajemo, automobil koji je vozio pripada očuhu D.M.

Miroslav je, podsetimo, poginuo u subotu 7. novembra na mestu suvozača, kada je njegov drug D.M. izgubio kontrolu nad volanom svog automobila i sleteo s puta u selu, kod Žitišta, a prema našim saznanjima, osumnjičeni je nakon nesreće pobegao kući, ali je ubrzo uhapšen.

Kako saznajemo, D.M. i Miroslav su drugari iz detinjstva, a kobnog dana tinejdžer je rešio da sedne za volan automobila iako nema vozačku dozvolu.

- On nije iz našeg sela već iz susednog. U petak je, kako sam čuo, uzeo automobil svog očuha i došao u naše selo, gde se vozikao ceo dan, a uveče je pozvao Miroslava kako bi i njega provozao. Međutim, oko ponoći je u centru sela sleteo s kolovoza i udario u drvo. Video je da je Miroslav bez svesti, ali je rešio da pobegne sa lica mesta i to svojoj kući. Miroslav je preminuo na licu mesta - priča za Kurir rođak ožalošćene porodice.

Stradali Miroslav F. Foto: Facebook

Kako smo ranije pisali, D.M. je uhapšen ubrzo nakon nesreće, a po predlogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu određen mu je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, kažnjivo zatvorom od pet do 15 godina, i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, kažnjivo zatvorom od jedne do osam godina.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovo krivično delo, saopšteno je iz tog tužilaštva.

- Sumnja se da je on upravljajući putničkim vozilom, pod dejstvom alkohola, bez izdate vozačke dozvole za upravljanje vozilom "B" kategorije i brzinom koja nije bila prilagođena stanju vozila, izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa desne strane kolovoza na travnatu bankinu i prednjim delom vozila udario u stablo drveta. On je potom izašao iz vozila i udaljio se u nepoznatom pravcu, ostavivši bez pomoći oštećenog, sada pokojnog M.F., koji je sedeo na suvozačkom mestu, i koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - saopštilo je tužilaštvo nakon hapšenja.

Uhapšeni vozač D.M. Foto: Facebook

Stradali Miroslav bio je na odmoru u rodnom selu, a poslednjih godina živeo je i radio u Berlinu. Pre nekoliko dana rodbina i prijatelji ispratili su ga na večni počinak na seoskom groblju, blizu granice sa Rumunijom.