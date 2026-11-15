GAJILI PLANTAŽU MARIHUANE U ŠUMI, PORED POTOKA: Optužnica za dilere iz Grocke, zaplenjena 23 kilograma droge! (foto)
- Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv M.M. i S.K. zbog sumnje da su u Grockoj proizvodili kanabis i spremali ga za promet.
- Na parceli u raskrčenoj šumi pronađeno je 820 stabljika i više od 23 kilograma droge, a deo je zaplenjen i u kući S.K. uz elektronsku vagicu.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je 12. novembra 2026. godine optužnicu protiv M.M. (39) i S.K. (31) zbog postojanja opravdane sumnje da su u avgustu ove godine na parceli u raskrčenoj šumi na teritoriji GO Grocka proizvodili opojnu drogu kanabis u ukupnoj količini većoj od 23 kilograma.
Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se stavlja na teret krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tužilaštvo je predložilo sudu da obojici okrivljenih produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
- Postoji opravdana sumnja da su M.M. i S.K. po prethodnom dogovoru, na katastarskoj parceli u raskrčenoj šumi pored potoka, radi proizvodnje i dobijanja osušenih delova biljke kanabis, prethodno zasadili i uzgojili ukupno 820 stablika kanabisa, prosečne visine oko 80 cm, ukupne neto mase nakon sušenja 19.416,73 grama - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Kako dodaju, pored zasada pronađena su i dva plastična aparata za odvajanje cvasti u kojima su se nalazile cvasti kanabisa, zatim veći broj sečenih stabljika kanabisa, jedna kanta u kojoj su se nalazile pobrane cvasti kanabisa, te je pored toga, na drvetu pronađeno pet sušača, od kojih su se u jednom nalazile pobrane cvasti kanabisa, ukupne količine osušenih delova 3.346,97 grama.
Na 20 metara od zasada pronađena je i pumpa za vodu sa napojnim akumulatorom i gumenim crevom za navodnjavanje.
U porodičnoj kući S.K. u električnom šporetu na terasi pronađeno je ukupno 303,18 grama osušenih delova biljke kanabis, koju su okrivljeni prethodno proizveli, kao i jedna elektronska vagica za precizno merenje.