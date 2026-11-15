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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je 12. novembra 2026. godine optužnicu protiv M.M. (39) i S.K. (31) zbog postojanja opravdane sumnje da su u avgustu ove godine na parceli u raskrčenoj šumi na teritoriji GO Grocka proizvodili opojnu drogu kanabis u ukupnoj količini većoj od 23 kilograma.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se stavlja na teret krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tužilaštvo je predložilo sudu da obojici okrivljenih produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Uhapšene dve osobe i zaplenjeno 30 kilograma marihuane u ilegalnoj laboratoriji u Grockoj Foto: MUP Srbije

 - Postoji opravdana sumnja da su M.M. i S.K. po prethodnom dogovoru, na katastarskoj parceli u raskrčenoj šumi pored potoka, radi proizvodnje i dobijanja osušenih delova biljke kanabis, prethodno zasadili i uzgojili ukupno 820 stablika kanabisa, prosečne visine oko 80 cm, ukupne neto mase nakon sušenja 19.416,73 grama - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Kako dodaju, pored zasada pronađena su i dva plastična aparata za odvajanje cvasti u kojima su se nalazile cvasti kanabisa, zatim veći broj sečenih stabljika kanabisa, jedna kanta u kojoj su se nalazile pobrane cvasti kanabisa, te je pored toga, na drvetu pronađeno pet sušača, od kojih su se u jednom nalazile pobrane cvasti kanabisa, ukupne količine osušenih delova 3.346,97 grama.

Na 20 metara od zasada pronađena je i pumpa za vodu sa napojnim akumulatorom i gumenim crevom za navodnjavanje.

U porodičnoj kući S.K. u električnom šporetu na terasi pronađeno je ukupno 303,18 grama osušenih delova biljke kanabis, koju su okrivljeni prethodno proizveli, kao i jedna elektronska vagica za precizno merenje.

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