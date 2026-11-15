U toku je pretres stana u Beogradu na mestu hapšenja osumnjičenih.
Hronika
KURIR SAZNAJE: Po nalogu VJT u Beogradu u Zemunu uhapšen granični policajac sa 30 kg marihuane
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Kako nezvanično saznajemo po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je 22-godišnji muškarac iz Prijepolja, kada je policija od njega oduzela torbu sa u kojoj se nalazilo oko 30 kilograma marihuane!
Prema rečima našeg dobro obaveštenog izvora, u pitanju je I.C, inače zaposlen u Graničnoj policiji, na prelazu Gostun, na granici sa Crnom Gorom.
Pored njega, kako saznajemo uhapšena je i jedna žena.
U toku je pretres stana u Beogradu na mestu hapšenja osumnjičenih.
Kurir.rs
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