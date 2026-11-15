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Ninela Radičević, majka Ane Božović, devojčice ubijene u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", poručila je danas da nove vlasti i pravosudne institucije moraju da odgovore šta planiraju da preduzmu u slučaju "Ribnikar", posebno kada je reč o trajnom smeštaju ubice, koji narednog leta puni 18 godina.

"Glavno pitanje za bilo koju vlast koja se sad nalazi na tom mestu jeste da li je država donela do sada neki zakon, zato što mi već tri i po godine nemamo rešenje šta da rade s njim, ne postoji trajni smeštaj za takvu vrstu počinioca. Šta se radi na tome?", upitala je Ninela Radičević u razgovoru za FoNet.

Ona je podsetila da ubica, nakon punoletstva, više neće moći da boravi u Klinici za neurologiju i dečju psihijatriju.

Foto: Marko Karović, Ana Paunković, Privatna arhiva

"On sledećeg leta puni 18 godina. Znači, on ne može ni da bude, sve i da hoće, na dečjoj psihijatriji i neurologiji. Šta će da radi s njim? Je l' ima država rešenje? Šta vi planirate tačno s tim monstrumom da uradite", upitala je Ninela Radičević.

Ukazala je i na uslove u kojima se dečak nalazi, ocenjujući da oni ne predstavljaju kaznu za zločin koji je počinio.

"Uslovi u kojima se on čuva, njemu je super, dakle, on nema nikakvu vrstu kazne za delo koje je učinio. On je sam, on dobija knjige, on nije sa drugim ljudima, pa da oseti neprijatnost života na psihijatrijskoj klinici, on to nema. On je izolovan, sam, bezbedan, znači tu kazna za njega ne postoji", rekla je Ninela Radičević.

Dodala je da, prema njenom mišljenju, boravak u zatvorenoj ustanovi za njega ne predstavlja kaznu.

"Njemu to što je zatvoren nije kazna. Pa on je to hteo, on je to sam rekao. Tako da ne razumem kako ništa od toga nije pitanje", navela je Ninela Radičević.

"Slučaj 'Ribnikar' više nikoga ne zanima"

Ona je ocenila da slučaj "Ribnikar" više nije u fokusu javnosti i institucija, pa ni pravosuđa koje je, kako se u poslednje vreme govori, počelo da otvara brojne predmete iz fioka, ali ne i slučaj masovnog ubistva u beogradskoj osnovnoj školi.

Prema njenim rečima, u javnosti postoji utisak da je sve rešeno, iako porodice žrtava i dalje čekaju odgovore na brojna pitanja.

"Stvarno dolazim do zaključka da naš slučaj 'Ribnikar' više nikoga ne zanima ili se smatra da je sve uređeno kako treba. Stvarno je puna tišina po pitanju 'Ribnikara'", rekla je Ninela Radičević.

Foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

Ona se osvrnula i na informaciju da je Klinika za neurologiju i dečju psihijatriju zbog havarije ispražnjena, navodeći da nema dovoljno informacija o tome šta se dalje dešava sa maloletnikom, koji je u njoj smešten.

"Ako je tvrdnja da je bezbednost te bolnice trajno narušena i da prosto nije bezbedna, šta će biti sa njim? Kako to sad odjedanput nije nikakav problem? Ministarstvo zdravlja kaže nemamo mi ništa s tim. To je direktorka uradila na svoju ruku", navela je ona.

"Vrlo sam skeptična prema celoj stvari"

Ninela Radičević je upozorila da bi nejasnoće u postupanju institucija mogle da dovedu do prebacivanja odgovornosti između stare i nove vlasti.

"Hajde, nova vlast će da krivi staru. Stara vlast će da kaže ne znam ja, evo pitajte ove za koje ste birali 25. oktobra. Nešto se ovde meni ne sviđa u celoj priči. Ne znam da li sam i paranoična kada se radi o problematici s kojom se nosim već tri i po godine, ali vrlo sam skeptična prema celoj stvari", rekla je ona.

Očekuje da Apelacioni sud postupa hitnije

Govoreći o pravosudnom postupku protiv roditelja dečaka koji je počinio zločin, ukazala je na to da porodice već godinu dana čekaju odluku Apelacionog suda u parničnom postupku, dok se od majske presude u krivičnom postupku do novembra, kako je navela, ništa nije dogodilo.

"Nikom ništa, to niko ne pominje", navela je Ninela Radičević.

Prema njenim rečima, reč je o jednom od najvažnijih krivičnih predmeta u zemlji, koji predstavlja presedan, zbog čega očekuje da Apelacioni sud postupi hitnije.

"Jedan od najvažnijih predmeta krivičnog postupka u zemlji, koji je presedan, pa valjda bi trebalo neko da postavi pitanje i to u Apelacionom sudu: čekaj, je l' taj predmet samo još jedan predmet koji tako stane na dno nekog reda pa kad nam dođe red, ili valjda to treba da se reši po nekom brzom postupku", upitala je ona.

Bol roditelja utvrđivana veštačenjem

Ninela Radičević kritikovala je i način na koji se porodice žrtava tretiraju u parničnim postupcima, navodeći da su morale da prolaze kroz veštačenja kako bi se utvrdila veličina njihove duševne boli zbog ubistva dece.

"Mi smo u parničnom postupku morali da idemo da nam procenjuju veštačenjem, da bi se utvrdila veličina naše boli što su nam deca ubijena. Pa to je stvarno kriminal, je l' to stvarno moralo da se radi, pa niko ništa nije rekao", rekla je ona.