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O ovom slučaju, strahu porodica i zakonskim okvirima koji regulišu status dečaka ubice, u vikend izdanju emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, sociološkinja Zorica Mršević, sudski veštak Ljubiša Božić i specijalizantkinja psihijatrije, doktorka Milena Milanović.

Ministarstvo zdravlja Srbije oglasilo se povodom izmeštanja pacijenata, navodeći da je odluku o iseljenju 13. novembra donela direktorka ustanove Jelena Đorđević na osnovu sopstvene procene, bez uvida ministarstva u nalaze privatnih veštaka i bez nadzora građevinske inspekcije.

"Pomisao da bi ga sreli na ulici za roditelje je ravna smrtnoj presudi"

Govoreći o teškom položaju u kojem se nalaze njene stranke, advokatica Zora Dobričanin Nikodinović objasnila je da se porodice nastradalih od samog početka suočavaju sa činjenicom da počinilac u trenutku zločina nije bio krivično odgovoran.

- Od zločina u OŠ ’Vladislav Ribnikar’ 3. maja do danas, roditelji ubijene dece i porodica obezbeđenja Dragana Vlahovića svesni su da pravda nikada neće biti dostignuta - ni u pravnom, ni u filozofskom smislu, jer počinilac u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina i ne podleže krivičnoj odgovornosti.

Ona je naglasila da bol zbog gubitka dece prati i konstantna strepnja od onoga što bi moglo da se desi u budućnosti, s obzirom na to da se maloletnik nalazi u ustanovi pod nedefinisanim statusom.

- Pored neopisivog bola, porodicama dodatni strah stvara pomisao da bi se jednog dana mogli sresti sa njim na ulici. To je nešto što niko od njih ne bi mogao da preživi. On se sve vreme nalazi na ispitivanju u nedefinisanom statusu, zbog čega se povremeno pojavljuju vesti koje duboko uznemiravaju porodice - poručila je advokatica Zora Dobričanin.

05:34 UZBUNA ZBOG DEČAKA UBICE IZ "RIBNIKARA" Oglasila se Zora Dobričanin: "Ko potpiše da je bezopasan, neka ga vodi svojoj kući!" Izvor: Kurir televizija

Informacija o pražnjenju klinike zatekla je roditelje u petak popodne, izazvavši ogroman šok, zbog čega je advokatica uputila oštar apel medijima da vode računa o načinu na koji plasiraju ovakve vesti.

- Juče me je o najnovijim informacijama obavestila moja klijentkinja Ninela Radičević, majka ubijene Ane Božović, koja je bila vidno potresena. Ubrzo su me kontaktirali i roditelji Andrije Čikića, kao i sestre Dragana Vlahovića, pa smo odmah počeli da proveravamo šta se dešava. Zato apelujem na sve medije da sa posebnim senzibilitetom izveštavaju o ovoj temi. Jučerašnje vesti su kod porodica izazvale ogroman strah - uplašili su se da bi on mogao da pobegne, nestane u ruševinama ili da se priprema njegovo puštanje na slobodu. Takve informacije na njih deluju stravično.

Nakon provere svih informacija, Dobričanin navodi da situacija nije alarmantna u bezbednosnom smislu i da se očekuje brza reakcija nadležnih već prvog radnog dana.

- Ipak, kada se sagledaju sve činjenice, jasno je da su u pitanju problemi građevinske prirode i da to što je on, uz još neke pacijente, trenutno ostao u toj ustanovi nije alarmantno, s obzirom na to da se sve desilo u petak popodne. Očekujemo da će situacija već u ponedeljak biti rešena i da će roditelji i javnost dobiti zvaničnu potvrdu da je on na bezbednom, te da ne postoji mogućnost da se nečijom nepažnjom, neodgovornošću ili zakulisnim radnjama nađe na slobodi - u našem komšiluku, a posebno ne u blizini porodica žrtava.

Zora Dobričanin je na kraju ovog dela izlaganja poslala oštru poruku svima koji bi se eventualno usudili da procene kako maloletni ubica više ne predstavlja pretnju po društvo.

- On se tamo ne nalazi zato što je pobedio na takmičenju, već zato što je ubio devetoro vršnjaka i čuvara škole i predstavlja opasnost po okolinu. Volela bih da vidim ko će potpisati da on više nije opasan i da može slobodno da šeta među nama. Ako neko takav postoji, neka ga slobodno odvede svojoj kući i živi sa njim makar mesec dana. Upravo to porodice žrtava sve vreme i ponavljaju: onaj ko potpiše da on može da izađe napolje, neka ga vodi svojoj kući.

Oštre kritike na račun rukovodstva klinike i odsustva odgovornosti

Komentarišući saopštenje Ministarstva zdravlja da je direktorka klinike odluku o iseljenju donela samoinicijativno, doktorka Milena Milanović ocenila je da je takvo postupanje u državnim institucijama nedopustivo.

- Pre svega, smatram da je veoma neodgovorno po bezbednost da se u okviru institucija odluke donose na osnovu lične procene. Ako ste na čelu neke ustanove, o svemu morate obavestiti nadležne - u ovom slučaju Ministarstvo zdravlja i građevinsku inspekciju, koja je zadužena za dalji nadzor. Raditi bilo šta na svoju ruku je, u najmanju ruku, neozbiljno i krajnje neprofesionalno.

Ona je dovela u pitanje i sam legitimitet rukovodioca ustanove, ukazujući na problem prebacivanja odgovornosti među nadležnima.

- Pitanje je i na osnovu čega odluke donosi lekar koji se na čelu te ustanove nalazi u v.d. statusu duže od šest meseci, čime je njegov mandat već sporan, pa samim tim i sve ostalo pada u vodu. Posebno je zabrinjavajuće potpuno odsustvo odgovornosti po principu ’nisam znao, niko nije znao’. U takvoj situaciji zaista postoje svi razlozi da javnost bude uznemirena - poručila je Milanović.

Dr Milena Milanović, specijalizantkinja psihijatrije Foto: Kurir Televizija

Polemika u studiju: Da li se zgrada ruši preko noći ili se moralo reagovati odmah?

Sa sociološke strane, Zorica Mršević je ukazala na širi problem zapuštenosti zdravstvenih objekata u zemlji, ali je pokušala da umiri javnost kada je reč o bezbednosnom aspektu ovog slučaja.

- Mi ne znamo u kakvom je stanju ta zgrada i zbog toga moramo da postavimo ključno pitanje – u kakvom su uopšte stanju naše medicinske ustanove? Reč je o veoma starim objektima koji se verovatno ne održavaju adekvatno, i to je ono što me u celoj ovoj situaciji najviše brine.

Govoreći o strahu koji se proširio među roditeljima nakon vesti o iseljenju klinike, Mršević smatra da za paniku nema osnova.

- Razumem reakciju roditelja, ali smatram da nema racionalnog razloga za strah. On sigurno neće biti pušten na slobodu zato što su pacijenti izmešteni zbog lošeg stanja objekta, tako da sa te strane mogu da budu mirni.

Zorica Mršević, sociološkinja Foto: Kurir Televizija

Ona se osvrnula i na kritike upućene direktorki klinike, braneći stav da u vanrednim okolnostima nema vremena za čekanje birokratskih procedura.

- Moraću da iznesem drugačiji stav od uvažene sagovornice. Ne znam u kakvom je tačno stanju taj objekat, ali ako postoji opasnost da se nešto uruši pred našim očima, onda se mora reagovati odmah, a ne da se čekaju dugotrajne birokratske procedure i verifikacije.

Na ove reči odmah je reagovala doktorka Milena Milanović, ističući da građevinski problemi ne nastaju iznenada i da je reakcija morala biti pravovremena.

- Izvinite, ali zaista se ne slažem sa vama, jer ništa ne može da počne da se urušava preko noći. Kako to niko nije primetio u prethodnih mesec dana, već se uočava odjednom? Nije to kula od karata pa da se tek tako sruši. Gde su bile pravovremene procene da nešto nije u redu i zašto se čekalo do poslednjeg trenutka da bi se na kraju potezi ponovo povlačili na svoju ruku?

Nedorečena saopštenja otvaraju stare rane porodicama žrtava

Sudski veštak Ljubiša Božić istakao je da društvo mora imati puno razumevanje za reakcije porodica nastradalih, naglašavajući da svaka nejasnoća u javnom prostoru kod njih budi najgore strahove.

- Pomisao da bi se on jednog dana mogao naći na slobodi za njih bi bila ravna ponovnoj smrti njihovih najmilijih koji su stradali tog dana. Zato je njihova reakcija sasvim razumljiva, i sva zvanična saopštenja i administrativne informacije moraju biti potpuno jasne i glasne, kako bi se tačno znalo o čemu se radi. Kada sam i sam pročitao tu vest, prvo sam pomislio na njega u tom ambijentu i na to kako će porodice žrtava reagovati. Jednostavno, previše toga je ostalo nedorečeno.

Ljubiša Božić, sudski veštak Foto: Kurir Televizija

Šta će biti kada napuni 18 godina i zašto su stale izmene zakona?

S obzirom na to da maloletni ubica naredne godine postaje punoletan, postavilo se pitanje kakav je njegov dalji pravni status i dokle se stiglo sa najavljenim izmenama zakona. Advokatica Zora Dobričanin prvo je razjasnila dilemu oko njegovog punoletstva.

- Da se razumemo, kako ne bi došlo do dodatne panike i u ovom trenutku postoji zakonski osnov da on i nakon navršene 18. godine bude zadržan, odnosno da ne izađe na slobodu, među nas, jer se tamo ne nalazi u pritvoru, već na posmatranju.

Ona je objasnila da su pravni zastupnici i roditelji ipak insistirali na preciziranju zakonskih okvira kako u budućnosti ne bi bilo nikakvih pravnih praznina.

- Ipak, uočili smo da bi te zakonske odredbe mogle biti preciznije, jasnije i efikasnije za neke eventualne buduće slučajeve. Zbog toga smo predložili izmene zakona koji regulišu smeštaj u ovakve zdravstvene ustanove, kao i izmene Krivičnog zakonika i Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela.

Dobričanin je podsetila i na svoj predlog da se umesto pukog spuštanja starosne granice uvede model individualne procene zrelosti počinioca, kakav se već primenjuje u svetu.

- Od samog zločina u ’Ribnikaru’ postojali su predlozi da se starosna granica krivične odgovornosti spusti sa 14 na 12 godina. Međutim, ja sam od početka predlagala model koji već postoji u pojedinim evropskim zemljama i Americi - da se za najteža krivična dela, za koja je zaprećena kazna od 12 ili više godina, u svakom pojedinačnom slučaju radi procena psihičke zrelosti počinioca, odnosno njegove sposobnosti da shvati značaj svog dela. Ukoliko je sposoban, postupak se vodi bez obzira na godine.

Zora Dobričanin Nikodinović, advokatica Foto: Kurir Televizija

Nažalost, kako navodi, konkretni koraci na izmeni ovih propisa trenutno su zaustavljeni zbog političkih okolnosti i izbornog procesa.

- Roditelji su pokrenuli brojne inicijative u tom pravcu, pa su neki od njih već uputili predloge za promenu starosne granice prilikom izmena Krivičnog zakonika. Letos smo imali i dva sastanka u Ministarstvu zdravlja povodom izmena zakona o smeštaju u ustanove, a trebalo je da usledi i sastanak u Ministarstvu pravde. Nažalost, u međuvremenu su raspisani izbori, tehnička vlada nema ovlašćenja da se bavi tim pitanjima, pa je sve do sada ostalo na tome.

Na samom kraju, doktorka Milena Milanović izrazila je uverenje da će medicinska struka i zakonodavstvo ipak pronaći način da se prilagode realnosti i zaštite bezbednost građana.

- Sigurna sam da će medicinske procedure biti usklađene sa izmenama zakona, jer je to jedino logično. Duboko verujem u zdrav razum i u ono što je medicinski opravdano, da se stvari ne primenjuju šablonski i samo zato što se moraju, već onako kako to objektivna stvarnost nalaže. Čak i ako u trenutnom zakonskom okviru za nešto ne postoji dovoljno uporišta, a medicinska opravdanost postoji, verujem da će se propisi naknadno uskladiti sa realnom situacijom.

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