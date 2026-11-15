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U Prištini je u akciji tzv. kosovske policije uhapšeno šest članova organizovane grupe osumnjičene za trgovinu drogom, a među uhapšenima je i bivši ministar kulture privremenih institucija Astrit Haraćija.

Zaplenjeno je oko 1,6 kilograma kokaina, luksuzni automobili, gotovina i druge vredne stvari, a ukupna vrednost droge i zaplenjene imovine iznosi oko 301 hiljadu evra, saopštila je tzv. kosovska policija.

U saopštenju je navedeno da je operacija rezultat dugotrajne istrage i da je grupa čiji su članovi uhapšeni imala organizovanu strukturu i definisanu hijerarhiju, od ljudi na vrhu do dilera droge na ulici.

Pretresi su izvršeni na nekoliko lokacija, gde je uhapšeno šest osumnjičenih, a protiv jedne osobe biće pokrenut postupak u redovnoj proceduri.

Pored kokaina, zaplenjeni su i marihuana, tablete ekstazija i još neidentifikovane supstance, kao i oko 16.000 evra u gotovini u raznim valutama.

Zaplenjeno je šest luksuznih automobila, kao i luksuzni satovi, nakit, telefoni, elektronski uređaji i oprema za nadzor.

Tokom pretresa pronađeni su i vatreno oružje, municija, noževi, digitalne vage i oprema za pakovanje opojnih supstanci.

Procenjuje se da bi vrednost zaplenjenog kokaina na ulici mogla biti oko 111.000 evra.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Informaciju o hapšenju Haraćija, koji je bio ministar kulture od 2004. do 2007. u vladi privremenih institucija koju je predvodio Ramuš Haradinaj, potvrdio je advokat Haraćija, prenosi Koha.

Haraći je 2012. godine bio i zamenik ministra finansija u vladi privremenih institucija koju je predvodio Hašim Tači.