UHAPŠEN BIVŠI MINISTAR KULTURE ZBOG TRGOVINE DROGOM, PALO JOŠ PET OSOBA: Velika policijska akcija u Prištini, zaplenjeni luksuzni automobili, satovi, nakit...
- U Prištini je uhapšeno šest članova organizovane grupe osumnjičene za trgovinu drogom, među njima i bivši ministar kulture Astrit Haraćija.
- Zaplenjeno je oko 1,6 kilograma kokaina, marihuana, ekstazi, oko 16.000 evra i više vrednih predmeta, a ukupna vrednost procenjena je na oko 301.000 evra.
U Prištini je u akciji tzv. kosovske policije uhapšeno šest članova organizovane grupe osumnjičene za trgovinu drogom, a među uhapšenima je i bivši ministar kulture privremenih institucija Astrit Haraćija.
Zaplenjeno je oko 1,6 kilograma kokaina, luksuzni automobili, gotovina i druge vredne stvari, a ukupna vrednost droge i zaplenjene imovine iznosi oko 301 hiljadu evra, saopštila je tzv. kosovska policija.
U saopštenju je navedeno da je operacija rezultat dugotrajne istrage i da je grupa čiji su članovi uhapšeni imala organizovanu strukturu i definisanu hijerarhiju, od ljudi na vrhu do dilera droge na ulici.
Pretresi su izvršeni na nekoliko lokacija, gde je uhapšeno šest osumnjičenih, a protiv jedne osobe biće pokrenut postupak u redovnoj proceduri.
Pored kokaina, zaplenjeni su i marihuana, tablete ekstazija i još neidentifikovane supstance, kao i oko 16.000 evra u gotovini u raznim valutama.
Zaplenjeno je šest luksuznih automobila, kao i luksuzni satovi, nakit, telefoni, elektronski uređaji i oprema za nadzor.
Tokom pretresa pronađeni su i vatreno oružje, municija, noževi, digitalne vage i oprema za pakovanje opojnih supstanci.
Procenjuje se da bi vrednost zaplenjenog kokaina na ulici mogla biti oko 111.000 evra.
Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati.
Informaciju o hapšenju Haraćija, koji je bio ministar kulture od 2004. do 2007. u vladi privremenih institucija koju je predvodio Ramuš Haradinaj, potvrdio je advokat Haraćija, prenosi Koha.
Haraći je 2012. godine bio i zamenik ministra finansija u vladi privremenih institucija koju je predvodio Hašim Tači.
(Kurir.rs/Tanjug)