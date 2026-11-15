Slušaj vest

U Prištini je u akciji tzv. kosovske policije uhapšeno šest članova organizovane grupe osumnjičene za trgovinu drogom, a među uhapšenima je i bivši ministar kulture privremenih institucija Astrit Haraćija.

Zaplenjeno je oko 1,6 kilograma kokaina, luksuzni automobili, gotovina i druge vredne stvari, a ukupna vrednost droge i zaplenjene imovine iznosi oko 301 hiljadu evra, saopštila je tzv. kosovska policija.

U saopštenju je navedeno da je operacija rezultat dugotrajne istrage i da je grupa čiji su članovi uhapšeni imala organizovanu strukturu i definisanu hijerarhiju, od ljudi na vrhu do dilera droge na ulici.

Pretresi su izvršeni na nekoliko lokacija, gde je uhapšeno šest osumnjičenih, a protiv jedne osobe biće pokrenut postupak u redovnoj proceduri.

Pored kokaina, zaplenjeni su i marihuana, tablete ekstazija i još neidentifikovane supstance, kao i oko 16.000 evra u gotovini u raznim valutama.

Zaplenjeno je šest luksuznih automobila, kao i luksuzni satovi, nakit, telefoni, elektronski uređaji i oprema za nadzor.

Tokom pretresa pronađeni su i vatreno oružje, municija, noževi, digitalne vage i oprema za pakovanje opojnih supstanci.

Procenjuje se da bi vrednost zaplenjenog kokaina na ulici mogla biti oko 111.000 evra.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Informaciju o hapšenju Haraćija, koji je bio ministar kulture od 2004. do 2007. u vladi privremenih institucija koju je predvodio Ramuš Haradinaj, potvrdio je advokat Haraćija, prenosi Koha.

Haraći je 2012. godine bio i zamenik ministra finansija u vladi privremenih institucija koju je predvodio Hašim Tači.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE: Po nalogu VJT u Beogradu u Zemunu uhapšen granični policajac sa 30 kg marihuane
kurir najnovija vest
HronikaGAJILI PLANTAŽU MARIHUANE U ŠUMI, PORED POTOKA: Optužnica za dilere iz Grocke, zaplenjena 23 kilograma droge! (foto)
3.jpg
HronikaNAGOVORIO ČOVEKA DA MU DONESE 100.000 EVRA, ALI SE UMEŠALA NJEGOVA ĆERKA: Srbin uhapšen u Beču sa saučesnikom - otkriveno kako su varali ljude!
austrija-hapsenje.jpg
HronikaOVO JE TINEJDŽER (19) KOJI JE OSTAVIO DRUGA DA UMRE U KOLIMA: Pijan i bez dozvole slupao očuhov automobil, pa pobegao kući dok je Miroslav umirao (foto)
žitište nesreća