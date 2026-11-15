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Drvo koje se danas izvalilo u Kragujevcu teško je oštetilo jedan automobil.

Incident se dogodio nešto iza podneva u ulici Voje Radića u naselju Erdoglija.

Kragujevac
Foto: Kurir.rs/D. Đ.

Osim oštećenja na vozilu, povređenih nije bilo i prava je sreća da niko nije ozleđen, pošto je reč o urbanom naselju sa velikim brojem žitelja, a dosta je i porodica sa malom decom. Stanari zgrade na čiji parking je palo stablo kažu da su nadležne već upozoravali da je drvo sklono padu i da su o tome mejlovima obaveštavali JKP Šumadija.

Radnici tog preduzeća došli su da uklone drvo više od dva časa nakon što je ono palo na automobil.

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