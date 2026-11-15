U Kragujevcu se drvo srušilo na automobil, ali srećom nije bilo povređenih. Stanari su ranije upozoravali na opasnost.
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Drvo koje se danas izvalilo u Kragujevcu teško je oštetilo jedan automobil.
Incident se dogodio nešto iza podneva u ulici Voje Radića u naselju Erdoglija.
Foto: Kurir.rs/D. Đ.
Osim oštećenja na vozilu, povređenih nije bilo i prava je sreća da niko nije ozleđen, pošto je reč o urbanom naselju sa velikim brojem žitelja, a dosta je i porodica sa malom decom. Stanari zgrade na čiji parking je palo stablo kažu da su nadležne već upozoravali da je drvo sklono padu i da su o tome mejlovima obaveštavali JKP Šumadija.
Radnici tog preduzeća došli su da uklone drvo više od dva časa nakon što je ono palo na automobil.
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