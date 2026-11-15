Osim oštećenja na vozilu, povređenih nije bilo i prava je sreća da niko nije ozleđen, pošto je reč o urbanom naselju sa velikim brojem žitelja, a dosta je i porodica sa malom decom. Stanari zgrade na čiji parking je palo stablo kažu da su nadležne već upozoravali da je drvo sklono padu i da su o tome mejlovima obaveštavali JKP Šumadija.