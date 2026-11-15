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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, danas su pronašli lice koje je nestalo prethodne večeri na području Negotina.

Po dojavi Policijske stanice Negotin, na pretrazi terena angažovana su dva vatrogasca-spasioca iz VSJ Negotin, sa vozilom i dronom, kojim je izvršeno osmatranje i pretraga terena.

Nestalo lice locirano je u 14.05 časova u rejonu na putu od Negotina ka mestu Bukovo, korišćenjem drona, nakon čega su ga vatrogasci-spasioci bezbedno prebacili do vozila Hitne pomoći Negotin.

Lice je pronađeno u dobrom i stabilnom stanju.

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