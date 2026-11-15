SRPKINJA TEŠKO RANJENA U NEMAČKOJ: Muškarac je prvo svirepo tukao, a onda dohvatio viljušku i ubadao je po telu!
- Državljanin Nemačke (34) uhapšen je u Nirnbergu zbog teškog ranjavanja srpske državljanke (33) tokom svađe u stanu u okrugu Sankt Peter.
- Prema navodima nemačkih medija, muškarac ju je prvo tukao, a zatim izbo viljuškom; žena je zbrinuta u bolnici i nije životno ugrožena.
Državljanin Nemačke (34) uhapšen je juče zbog teškog ranjavanja srpske državljanke (33) u nemačkom gradu Nirnbergu.
Kako prenose nemački mediji, oni su se juče oko 16.30 sati posvađali u jednom stanu u okrugu Sankt Peter, a verbalni sukob je eskalirao u fizički obračun.
- Tokom tuče Nemac je Srpkinju izbo viljuškom i naneo joj teške povrede - ispričao je izvor blizak slučaju za portal bsaktuell.de.
Osumnjičeni je pobegao sa lica mesta, a povređena žena je zbrinuta u obližnjoj bolnici i trenutno nije životno ugrožena.
Patrolna ekipa iz komande za podršku (USK) policijske uprave Srednje Frankonije je ubrzo nakon zločina pronašla osumnjičenog u oblasti Aufsesplaca i tamo ga uhapsila.
Odeljenje za kriminalističke istrage Centralne Frankonije sprovelo je uviđaj na licu mesta. Nadležna specijalizovana jedinica Kriminalističke policije Nirnberga preuzela je u subotu dalju istragu protiv 34-godišnjaka zbog sumnje na pokušaj ubistva. Takođe su sprovedene opsežne forenzičke radnje.
Na zahtev javnog tužilaštva Nirnberga, osumnjičeni će uskoro biti izveden pred istražnog sudiju radi ispitivanja zbog određivanja pritvora.