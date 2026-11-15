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Državljanin Nemačke (34) uhapšen je juče zbog teškog ranjavanja srpske državljanke (33) u nemačkom gradu Nirnbergu.

Kako prenose nemački mediji, oni su se juče oko 16.30 sati posvađali u jednom stanu u okrugu Sankt Peter, a verbalni sukob je eskalirao u fizički obračun.

- Tokom tuče Nemac je Srpkinju izbo viljuškom i naneo joj teške povrede - ispričao je izvor blizak slučaju za portal bsaktuell.de.

Osumnjičeni je pobegao sa lica mesta, a povređena žena je zbrinuta u obližnjoj bolnici i trenutno nije životno ugrožena.

Patrolna ekipa iz komande za podršku (USK) policijske uprave Srednje Frankonije je ubrzo nakon zločina pronašla osumnjičenog u oblasti Aufsesplaca i tamo ga uhapsila.

Odeljenje za kriminalističke istrage Centralne Frankonije sprovelo je uviđaj na licu mesta. Nadležna specijalizovana jedinica Kriminalističke policije Nirnberga preuzela je u subotu dalju istragu protiv 34-godišnjaka zbog sumnje na pokušaj ubistva. Takođe su sprovedene opsežne forenzičke radnje.