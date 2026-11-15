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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je I.Č. (22) iz Prijepolja zbog postojanja osnova sumnje da je na teritoriji GO Zemun neovlašćeno, radi prodaje držao i prenosio oko 30 kilograma opojne droge kanabis.

Takođe, uhapšena je i D.K. (55).

I.Č, zaposlenog u Upravi granične policije i D.K, lišili su slobode policijski službenici Odeljenja za kontrolu zakonitosti u radu MUP RS prilikom pokušaja primopredaje oko 30 kilograma opojne droge kanabis.

Prilikom pretresa na lokaciji na kojoj je, kako se sumnja, trebalo da bude obavljena primopredaja, pronađeno je još oko 2 kilograma opojne droge kanabis.

Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir.rs

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