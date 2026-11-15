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Svaka četvrta osoba poginula u saobraćajnim nezgodama u Srbiji mlađa je od 30 godina, navodi se u podacima Ministarstva unutrašnjih poslova povodom obeležavanja Svetskog Dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda.

Ministarstvo unutrašnjih poslova odaje počast svima koji su izgubili živote u saobraćajnim nezgodama i pruža podršku njihovim porodicama i prijateljima, koji se suočavaju sa nenadoknadivim gubitkom, kao i svima koji žive sa posledicama teških povreda.

Povrede u saobraćaju predstavljaju jedan od vodećih uzroka smrti dece i mladih, što taj problem čini posebno zabrinjavajućim, dodaje se u saopštenju.

Iza statističkih podataka stoje ljudske sudbine, prekinuti životi i porodice čiji su životi zauvek promenjeni, a saobraćajne nezgode nisu samo događaji na putevima, već tragedije koje ostavljaju trajne posledice na pojedince i čitavo društvo.

Bezbednost saobraćaja zahteva odgovornost institucija i svakog pojedinca, poštovanje propisa i svest o rizicima, dok jedna neodgovorna odluka za volanom može imati nenadoknadive posledice.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, svakodnevno sprovode pojačane kontrole, dosledno sankcionišu saobraćajne prekršaje i realizuju preventivne aktivnosti, sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i zaštite života svih učesnika u saobraćaju.

MUP apeluje na sve vozače, pešake i druge učesnike u saobraćaju da poštuju propise, prilagode brzinu uslovima na putu, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i ne koriste mobilne telefone tokom vožnje.

"Sećanje na žrtve obavezuje nas da učinimo sve kako bismo sprečili nove tragedije. Nijedan život izgubljen na putu nije samo broj u statistici. Iza svakog ostaje porodica koja pamti i tuguje. Naša zajednička odgovornost je da takvih gubitaka bude što manje", navodi se u saopštenju MUP-a.