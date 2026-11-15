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Večeras je došlo do saobraćajne nesreće na auto-putu "Miloš Veliki", između Lajkovca i Lazarevca — u smeru kao Beogradu. 

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", na ovoj deonici puta se izvode i radovi. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni stanje učesnika. 

Stvaraju se zastoji, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja. 

Kurir.rs

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