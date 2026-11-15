Radovi na putu
KOLAPS NA AUTO-PUTU "MILOŠ VELIKI" Došlo do udesa između Lajkovca i Lazarevca, saobraćaj usporen na delu gde su radovi na putu! (VIDEO)
Slušaj vest
Večeras je došlo do saobraćajne nesreće na auto-putu "Miloš Veliki", između Lajkovca i Lazarevca — u smeru kao Beogradu.
Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", na ovoj deonici puta se izvode i radovi.
Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni stanje učesnika.
Stvaraju se zastoji, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
Kurir.rs
1 · Reaguj
Komentariši