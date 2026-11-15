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Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog N.G. (30) iz Kačareva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 13.11.2026. godine oko 17.30 časova kući u kojoj živi u Kačarevu neovlašćeno držao radi prodaje opojne droge marihuanu u količini od 3 kilograma i 163 grama, amfetamin u količini od 3 kilograma i 752 grama, i MDMA – ekstazi i ketamin u količini od 80 grama kao i vagicu za precizno merenje - navodi se u saopštenju. 

Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor osumnjičenom u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke.

Kurir.rs

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