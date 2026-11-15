VELIKA ZAPLENA U KAČAREVU: U kući muškarca (30) nađeno više od 3,7 kila amfetamina i preko 3 kilograma marihuane! Odmah mu određen pritvor!
Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog N.G. (30) iz Kačareva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 13.11.2026. godine oko 17.30 časova kući u kojoj živi u Kačarevu neovlašćeno držao radi prodaje opojne droge marihuanu u količini od 3 kilograma i 163 grama, amfetamin u količini od 3 kilograma i 752 grama, i MDMA – ekstazi i ketamin u količini od 80 grama kao i vagicu za precizno merenje - navodi se u saopštenju.
Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor osumnjičenom u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke.
Kurir.rs