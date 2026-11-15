TINEJDŽERU (19) ODREĐEN PRITVOR ZBOG POKUŠAJA UBISTVA! Makedonac izrešetao automobil Nenada Alajbegovića Alibega na Novom Beogradu, pao na granici!
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje do 48 časova državljaninu Republike Severne Makedonije A.A. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 8. jula 2025. godine u Beogradu pokušao da liši života N.A.
Kako Kurir saznaje, reč je o pokušaju ubistva Nenada Alajbegovića, poznatog kao Alibeg.
Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju i krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Postoje osnovi sumnja da je A.A. 8. avgusta prošle godine u ulici Narodnih heroja iz pištolja ispalio više projektila u pravcu oštećenog N.A. koji se tom prilikom nalazio u svom vozilu.
Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je uhapšen na granici s Hrvatskom, dok je pokušavao da napusti Srbiju.
Kurir.rs