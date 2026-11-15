Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje do 48 časova državljaninu Republike Severne Makedonije A.A. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 8. jula 2025. godine u Beogradu pokušao da liši života N.A.

Kako Kurir saznaje, reč je o pokušaju ubistva Nenada Alajbegovića, poznatog kao Alibeg.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju i krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

1/18 Vidi galeriju Nenad Alajbegović Alibeg, pucnjava na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

Postoje osnovi sumnja da je A.A. 8. avgusta prošle godine u ulici Narodnih heroja iz pištolja ispalio više projektila u pravcu oštećenog N.A. koji se tom prilikom nalazio u svom vozilu.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je uhapšen na granici s Hrvatskom, dok je pokušavao da napusti Srbiju.