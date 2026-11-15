Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje do 48 časova državljaninu Republike Severne Makedonije A.A. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 8. jula 2025. godine u Beogradu pokušao da liši života N.A.

Kako Kurir saznaje, reč je o pokušaju ubistva Nenada Alajbegovića, poznatog kao Alibeg. 

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju i krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Nenad Alajbegović Alibeg, pucnjava na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

Postoje osnovi sumnja da je A.A. 8. avgusta prošle godine u ulici Narodnih heroja iz pištolja ispalio više projektila u pravcu oštećenog N.A. koji se tom prilikom nalazio u svom vozilu.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je uhapšen na granici s Hrvatskom, dok je pokušavao da napusti Srbiju. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronika"LETEĆE GLAVE PO CELOJ EVROPI, MI SMO HAJDUCI KLASIČNI, POBIĆU IH SVE" Počelo suđenje vračarskom klanu za ubistvo Vlade Popa u centru Beograda
nikola vušović džoni sa vračara.jpg
Hronika"VRAČARCI" MU RADILI O GLAVI, PREŽIVEO ČAK 11 ATENTATA, A SADA OPTUŽEN! Otkriveni detalji o Alibegu i šta se tačno dogodilo nakon sačekuše na Novom Beogradu
Alibeg.jpg
Hronika"BILO JE 11 POKUŠAJA UBISTVA, PA JE BUKVALNO NESTAO" Rajko Nedić o hapšenju Alibega: "Njegova priča je gotovo filmska"
collage.jpg
Hronika"VRAČARCI" MU RADILI O GLAVI, PREŽIVEO ČAK 11 ATENTATA: Ko je uhapšeni vođa navijača Alibeg -"čovek je neuništiv, kao hijena" (foto, video)
Alibeg.jpg
HronikaMUP SE OGLASIO POVODOM HAPŠENJA ALIBEGA: Evo šta je sve kod njega pronađeno i za šta se tereti (FOTO/VIDEO)
Untitled-1.jpg